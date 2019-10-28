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РИА Новости
Школа волонтера

Стартовал набор добровольцев на пятый национальный чемпионат "Абилимпикс"

11:34 28.10.2019
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© Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»Стартовал набор добровольцев на V Национальный чемпионат "Абилимпикс"
Стартовал набор добровольцев на V Национальный чемпионат Абилимпикс
© Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Стартовал набор волонтеров для участия в организации проведения пятого национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщается на сайте "Доброволец России".
Мероприятие будет проходить с 18 по 22 ноября 2019 года в Москве. Почетными гостями станут блогер Илья Варламов, предприниматель Евгений Касперский, телеведущая Светлана Зейналова, шеф-повар и телеведущий Александр Белькович и российские спортсмены – чемпионы Паралимпийских игр.
В программе запланированы соревнования по профессиональным компетенциям среди инвалидов в категориях "Школьники", "Студенты" и "Специалисты".
Кроме того, на выставочной площадке 75-го павильона ВДНХ пройдут деловая и концертная программы, мастер-классы, презентации профессий и профессиональных областей, выставочные экспозиции и награждение победителей.
Регистрация добровольцев продлится до 1 ноября 2019 года. Подать заявку на участие можно по ссылке.
В ходе подготовки к чемпионату пройдет обучение волонтеров основам взаимодействия с людьми с инвалидностью.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииВДНХВолонтерыИлья ВарламовЕвгений КасперскийРоссия
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