Стартовал набор добровольцев на пятый национальный чемпионат "Абилимпикс"

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Стартовал набор волонтеров для участия в организации проведения пятого национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщается на сайте "Доброволец России".

Мероприятие будет проходить с 18 по 22 ноября 2019 года в Москве. Почетными гостями станут блогер Илья Варламов, предприниматель Евгений Касперский, телеведущая Светлана Зейналова, шеф-повар и телеведущий Александр Белькович и российские спортсмены – чемпионы Паралимпийских игр.

В программе запланированы соревнования по профессиональным компетенциям среди инвалидов в категориях "Школьники", "Студенты" и "Специалисты".

Кроме того, на выставочной площадке 75-го павильона ВДНХ пройдут деловая и концертная программы, мастер-классы, презентации профессий и профессиональных областей, выставочные экспозиции и награждение победителей.

Регистрация добровольцев продлится до 1 ноября 2019 года. Подать заявку на участие можно по ссылке