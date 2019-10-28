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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Суйфэньхэ открылся китайско-российский молодежный баскетбольный лагерь

11:19 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБаскетбольные мячи
Баскетбольные мячи
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В китайском городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян открылся китайско-российский молодежный баскетбольный лагерь.
В программе учебно-тренировочного лагеря - интенсивные тренировки и соревнования. Лагерь даст молодым любителям баскетбола из двух стран возможность прокачать технические и тактические навыки игры в нападении и защите, укрепить командное взаимодействие.
На протяжении 30 с лишним лет Суйфэньхэ активно развивает спортивные обмены с Россией. Здесь проходил китайско-российский съезд по спортивным обменам, регулярно проводятся дружеские матчи по отдельным видам спорта.
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