В Суйфэньхэ открылся китайско-российский молодежный баскетбольный лагерь

МОСКВА, 28 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В китайском городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян открылся китайско-российский молодежный баскетбольный лагерь.
В программе учебно-тренировочного лагеря - интенсивные тренировки и соревнования. Лагерь даст молодым любителям баскетбола из двух стран возможность прокачать технические и тактические навыки игры в нападении и защите, укрепить командное взаимодействие.
На протяжении 30 с лишним лет Суйфэньхэ активно развивает спортивные обмены с Россией. Здесь проходил китайско-российский съезд по спортивным обменам, регулярно проводятся дружеские матчи по отдельным видам спорта.