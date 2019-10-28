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РИА Новости

Горбачев посоветовал Берлину подумать над российско-германскими отношениями

10:44 28.10.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПервый президент СССР Михаил Горбачев
Первый президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Александр Вильф
Первый президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев посоветовал Германии вспомнить прошлое и задуматься о настоящем российско-германских отношений, призвал обе страны приложить усилия для восстановления нормальных отношений.
"Цель политики санкций, которую поддерживает Германия, – наказать Россию. Германия хочет наказать Россию? Вдумайтесь в эти слова... Немцы хотят наказать русских. Русский народ, который понес немыслимые жертвы, освобождая народы Европы, в том числе и немцев, от гитлеровского режима. Русских, которые тридцать лет назад, проявив человеческую отзывчивость, пошли навстречу страстному желанию немцев жить в единой стране", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой перед появлением в продаже ознакомились РИА Новости.
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Говоря о нынешнем разладе в российско-германских отношениях, бывший советский лидер отмечает, что для устранения разногласий между государствами есть средство - переговоры.
"Поэтому хочу высказать мое пожелание, мой совет немцам – задуматься над прошлым и настоящим, подумать о том, куда мы можем прийти, продолжая движение по нынешней дороге недружелюбия", - добавил он, призвав "сохранять критический взгляд, но не забывать о главном".
"Мы можем, и мы должны обеспечить нормальные, хорошие отношения между Россией и Германией. Велика в этом деле ответственность наших политических лидеров. Но это и ответственность каждого из нас. Наш исторически недавний и вполне практический опыт доказывает: мы способны совершить реальный поворот к лучшему в наших отношениях. Давайте приложим усилия, чтобы это произошло", - призывает Горбачев.
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Вспоминая год падения Берлинской стены, он подчеркивает, что тогда общими усилиями удалось решить труднейшую задачу: Германия была объединена в условиях мира.
"Они хорошо понимали – я думаю, понимают и сегодня, – какую роль народ России сыграл в том, что германскому единству был дан "зеленый свет". Ни я, ни любой другой политик на моем месте никогда не мог бы пойти навстречу стремлению немцев к единству, если бы не получил на то поддержку своего народа. Немцы оценили это по достоинству", - уточняет экс-президент СССР.
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