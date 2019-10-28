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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Москве пройдет выставка "Великий дух учености провинции Чжэцзян"

10:34 28.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусовебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 28 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве с 31 октября по 5 ноября пройдет выставка "Великий дух учености провинции Чжэцзян", сообщает сайт Китайского культурного центра (ККЦ) в Москве.
Открытие выставки состоится в четверг в Китайском культурном центре, это событие приурочено к проведению Года культуры и туризма провинции Чжэцзян в России.
Выставка рассказывает о древней культуре книгопечатания южной провинции Чжэцзян и о культурном диалоге культурных традиций Китая и России. Она организована Библиотекой провинции Чжэцзян, кураторы – Китайский культурный центр и управление по делам культуры и туризма провинции Чжэцзян.
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