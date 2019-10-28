В Москве пройдет выставка "Великий дух учености провинции Чжэцзян"

МОСКВА, 28 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве с 31 октября по 5 ноября пройдет выставка "Великий дух учености провинции Чжэцзян", сообщает сайт Китайского культурного центра (ККЦ) в Москве.
Открытие выставки состоится в четверг в Китайском культурном центре, это событие приурочено к проведению Года культуры и туризма провинции Чжэцзян в России.
Выставка рассказывает о древней культуре книгопечатания южной провинции Чжэцзян и о культурном диалоге культурных традиций Китая и России. Она организована Библиотекой провинции Чжэцзян, кураторы – Китайский культурный центр и управление по делам культуры и туризма провинции Чжэцзян.