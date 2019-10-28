В Москве пройдет выставка "Великий дух учености провинции Чжэцзян"

Открытие выставки состоится в четверг в Китайском культурном центре, это событие приурочено к проведению Года культуры и туризма провинции Чжэцзян в России.

Выставка рассказывает о древней культуре книгопечатания южной провинции Чжэцзян и о культурном диалоге культурных традиций Китая и России. Она организована Библиотекой провинции Чжэцзян, кураторы – Китайский культурный центр и управление по делам культуры и туризма провинции Чжэцзян.