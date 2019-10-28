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РИА Новости

Горбачев назвал возможные методы борьбы с экстремизмом

10:30 28.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Исламских радикалов невозможно побороть только военно-полицейскими методами, борьба с экстремистами должна быть прежде всего политической, идейной, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
В своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" Горбачев, размышляя о будущем исламского мира, отмечает нынешнее острое соперничество разных идейно-политических течений.
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"Традиционалисты, умеренные, в том числе реформисты демократического направления, и радикалы (джихадисты), пошедшие по пути насилия и террора. Последние оказались в нынешнем столетии наиболее организованной и зловещей силой. И хотя в последнее время их удалось потеснить, очевидно, что справиться с ними исключительно военно-полицейскими методами не удастся. Борьба с экстремистами в исламском мире должна быть прежде всего политической, идейной", - считает Горбачев.
Он убежден, что нужно "давать отпор проповедникам ненависти и насилия, многие из которых связаны с террором, и одновременно вести диалог с умеренными исламистами".
"Необходимо вовлекать исламские государства и движения в политический процесс. И в то же время видеть, что в этих странах постепенно вызревают светские движения и силы, способные со временем бросить вызов и диктаторским режимам, и экстремистам. Но, как показала начавшаяся в 2011 году "арабская весна", их путь будет нелегким, им предстоит пройти большие испытания", - считает политик.
Михаил Горбачев
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Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада
Бывший советский лидер называет вторжение США в Ирак в 2003 году и ввод советских войск в Афганистан ошибками, в том числе приведшими к разрастанию террористической угрозы.
"Я с самого начала назвал военную акцию США ошибкой. Причем ошибкой стратегического характера. Но тогда еще мы не могли представлять себе всех ее масштабов и последствий. Они в полной мере проявились в последующие годы. Одно из этих последствий – разрастание и распространение буквально по всему миру террористической угрозы", - полагает Горбачев.
Он отмечает, впрочем, что угроза возникла раньше, и подчеркивает: всем странам, которые в той или иной мере несут за это ответственность, надо эту ответственность осознать.
"Другими словами – признать свои ошибки и сделать надлежащие выводы. Такой ошибкой было решение советского руководства в 1979 году о вводе войск в Афганистан. Оно было принято узкой группой людей, без всестороннего анализа, вопреки мнению экспертов и даже военного руководства. Признав эту ошибку, мы приняли решение о выводе советских войск из Афганистана", - вспоминает политик.
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Более того, уточнил Горбачев, съезд народных депутатов СССР в 1989 году принял постановление - заявил, что решение о вводе войск в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения.
"Когда недавно один из депутатов Государственной думы России внес предложение признать это постановление утратившим силу, я решительно выступил против этой аморальной "инициативы" и призвал руководство страны сказать свое слово. И хотя Президент России публично не высказал свою позицию, это предложение не было поставлено на голосование, и я надеюсь, что в этом вопросе поставлена точка", - подчеркнул бывший советский лидер.
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