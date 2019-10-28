Горбачев назвал возможные методы борьбы с экстремизмом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Исламских радикалов невозможно побороть только военно-полицейскими методами, борьба с экстремистами должна быть прежде всего политической, идейной, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

В своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" Горбачев, размышляя о будущем исламского мира, отмечает нынешнее острое соперничество разных идейно-политических течений.

"Традиционалисты, умеренные, в том числе реформисты демократического направления, и радикалы (джихадисты), пошедшие по пути насилия и террора. Последние оказались в нынешнем столетии наиболее организованной и зловещей силой. И хотя в последнее время их удалось потеснить, очевидно, что справиться с ними исключительно военно-полицейскими методами не удастся. Борьба с экстремистами в исламском мире должна быть прежде всего политической, идейной", - считает Горбачев.

Он убежден, что нужно "давать отпор проповедникам ненависти и насилия, многие из которых связаны с террором, и одновременно вести диалог с умеренными исламистами".

"Необходимо вовлекать исламские государства и движения в политический процесс. И в то же время видеть, что в этих странах постепенно вызревают светские движения и силы, способные со временем бросить вызов и диктаторским режимам, и экстремистам. Но, как показала начавшаяся в 2011 году "арабская весна", их путь будет нелегким, им предстоит пройти большие испытания", - считает политик.

Бывший советский лидер называет вторжение США в Ирак в 2003 году и ввод советских войск в Афганистан ошибками, в том числе приведшими к разрастанию террористической угрозы.

"Я с самого начала назвал военную акцию США ошибкой. Причем ошибкой стратегического характера. Но тогда еще мы не могли представлять себе всех ее масштабов и последствий. Они в полной мере проявились в последующие годы. Одно из этих последствий – разрастание и распространение буквально по всему миру террористической угрозы", - полагает Горбачев.

Он отмечает, впрочем, что угроза возникла раньше, и подчеркивает: всем странам, которые в той или иной мере несут за это ответственность, надо эту ответственность осознать.

"Другими словами – признать свои ошибки и сделать надлежащие выводы. Такой ошибкой было решение советского руководства в 1979 году о вводе войск в Афганистан. Оно было принято узкой группой людей, без всестороннего анализа, вопреки мнению экспертов и даже военного руководства. Признав эту ошибку, мы приняли решение о выводе советских войск из Афганистана", - вспоминает политик.

Более того, уточнил Горбачев, съезд народных депутатов СССР в 1989 году принял постановление - заявил, что решение о вводе войск в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения.