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РИА Новости

В Приморье подросток устроил аварию, в которой пострадали семь человек

10:25 28.10.2019 (обновлено: 12:08 28.10.2019)
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© Фото : ГУМВД России по Приморскому краюМесто ДТП в городе Арсеньев Приморского края, произошедшего по вине 17-летнего водителя
Место ДТП в городе Арсеньев Приморского края, произошедшего по вине 17-летнего водителя
© Фото : ГУМВД России по Приморскому краю
Место ДТП в городе Арсеньев Приморского края, произошедшего по вине 17-летнего водителя
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Подросток, севший за руль машины без водительского удостоверения, устроил ДТП в приморском городе Арсеньев: пострадали семь человек, в том числе двое подростков, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Авария с двумя машинами произошла в районе дома №24 на улице Калининской Арсеньева.
"За рулем Toyota Ipsum находился 17-летний подросток, который не предоставил преимущества в движении транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, и в результате столкнулся с Toyota Prius", - заявил агентству представитель ведомства.
© Фото : ГУМВД России по Приморскому краюДТП в городе Арсеньев Приморского края, произошедшее по вине 17-летнего водителя
ДТП в городе Арсеньев Приморского края, произошедшее по вине 17-летнего водителя
© Фото : ГУМВД России по Приморскому краю
ДТП в городе Арсеньев Приморского края, произошедшее по вине 17-летнего водителя
Он добавил, что в ДТП травмы получили пассажиры двух машин - 27-летняя женщина, мужчины в возрасте 18, 22, 26 лет, мальчики 15 и 16 лет, а также сам 17-летний водитель Toyota Ipsum.
В полиции отметили, что у подростка, спровоцировавшего аварию, водительских прав не было, и "он не проходил обучение на право управления транспортным средством".
Врач скорой медицинской помощи
26 октября, 17:40РИА Новости
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По факту ДТП проводится проверка. Родителям подростка предстоит компенсировать материальный ущерб водителю Toyota Prius.
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