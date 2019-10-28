Горбачев оценил возможные последствия выхода США из СВПД

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Реакция мира на выход США из иранской ядерной сделки оказалась не такой, как ожидали в Белом Доме, можно рассчитывать, что этот деструктивный шаг не приведет к катастрофическому развитию событий в Ближневосточном регионе, полагает экс-президент СССР Михаил Горбачев.

В своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" бывший советский лидер отдельно останавливается на ситуации вокруг СВПД и решении Штатов выйти из сделки, ставшей результатом долгих, но конструктивных переговоров.

"Не удивительно, что в мире это решение расценили как проявление произвола, как "удар в спину" системе нераспространения ядерного оружия. Но реакция других стран оказалась не такой, как, должно быть, ожидали в Белом доме. Иран не впал в истерику, он проявляет сдержанность, не выходит из режима контроля", - подчеркивает Горбачев.

Страны Евросоюза создали механизм, позволяющий поддерживать торгово-экономические отношения с Ираном, несмотря на американские санкции, напомнил он, - Россия и Китай также заявили, что не откажутся от сотрудничества с Ираном.

"Сейчас есть основания рассчитывать на то, что деструктивный шаг администрации США не приведет к катастрофическому развитию событий в регионе, где и так достаточно горючего материала. Будет ли это уроком для американских стратегов? Пока трудно сказать. По сути дела, США противопоставили себя здесь всему мировому сообществу государств. И я надеюсь, что оно будет твердо стоять на своей позиции", - отмечает политик.