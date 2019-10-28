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РИА Новости

Горбачев заявил о необходимости сотрудничества между Россией и Японией

10:11 28.10.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Концепция сотрудничества и развития связей России и Японии, несмотря на осложняющую двусторонние отношения "проблему островов", находит все больший отклик, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.
В своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" бывший советский лидер вспоминает и свою поездку в Японию; политик отмечает, что, находясь в этой стране, постоянно чувствовал доброжелательность в отношении и лично к себе, и к народу России.
"И это несмотря на то, что отношения между нашими странами осложняются так называемой "проблемой островов". Но я отмечаю, что выдвинутая мной в начале 1990-х годов концепция – давайте прежде всего сотрудничать, развивать наши связи во всех областях, идти к все большему доверию и на этой основе создавать условия для решения территориальной проблемы – находит все большее понимание", - пишет Горбачев.
В декабре 2016 года во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 09:20РИА Новости
Горбачев заявил о необходимости демократизации ООН
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Вчера, 10:02РИА Новости
Горбачев прокомментировал западную политику антироссийских санкций
В своей новой книге Горбачев рассуждает о пути современной цивилизации как гражданин мира, не ограничиваясь только мыслями о России или ее отношениях с Западом, но и высказывая мнение по поводу развития других стран и крупнейших регионов мира. Он затрагивает вопросы изменения климата, обращается к проблеме неравенства, настаивает на необходимости изменения существующей экономической модели.
Бывший советский лидер также высказывает опасения по поводу растущей милитаризации мировой политики, указывает на участившиеся случаи прихода к власти популистов, рассуждает о перспективах различных политических систем, развитии гражданского общества, будущем демократии, заявляет об актуальности идей гласности и политики нового мышления, подчеркивает невозможность формирования однополярного мира.
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Михаил ГорбачевЯпонияРоссияВ мире
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