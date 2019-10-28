Творческая встреча с писателем Юрием Поляковым

Из-под пера одного из немногих литераторов, пишущих о реалиях постсоветской жизни, вышли такие произведения, как "ЧП районного масштаба", "Сто дней до приказа", "Апофегей", "Парижская любовь Кости Гуманкова", "Козленок в молоке", "Замыслил я побег". Его книги экранизированы и инсценированы, переведены на многие языки, включены в школьные и вузовские курсы современной российской литературы.
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Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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