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РИА Новости

Творческая встреча с писателем Юрием Поляковым

10:05 28.10.2019
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5 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с писателем, публицистом и общественным деятелем Юрием ПОЛЯКОВЫМ, приуроченная к его 65-летнему юбилею, который состоится 12 ноября.
Из-под пера одного из немногих литераторов, пишущих о реалиях постсоветской жизни, вышли такие произведения, как "ЧП районного масштаба", "Сто дней до приказа", "Апофегей", "Парижская любовь Кости Гуманкова", "Козленок в молоке", "Замыслил я побег". Его книги экранизированы и инсценированы, переведены на многие языки, включены в школьные и вузовские курсы современной российской литературы.

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