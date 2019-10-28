Творческая встреча с писателем Юрием Поляковым

6

5 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с писателем, публицистом и общественным деятелем Юрием ПОЛЯКОВЫМ, приуроченная к его 65-летнему юбилею, который состоится 12 ноября.