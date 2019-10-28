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РИА Новости

Более 80 авторов приняли участие в Фестивале косторезного мастерства

09:42 28.10.2019 (обновлено: 09:48 28.10.2019)
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© Юлиана Хомутинина II Международный фестиваль косторезного мастерства в Магадане
II Международный фестиваль косторезного мастерства в Магадане
© Юлиана Хомутинина
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В Магадане 25 октября открылся второй Международный фестиваль косторезного мастерства, в котором приняли участие 85 лучших мастеров-косторезов из девяти стран мира, а также 15 регионов России. Посетители выставки смогут увидеть более тысячи эксклюзивных работ из клыка моржа, бивня мамонта, рогов оленя и снежного барана, черепа носорога. Лучшие работы в восьми номинациях выберет компетентное жюри до 30 октября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.
"Организация престижного смотра косторезного искусства стала доброй традицией ‒ в 2016 году в колымской столице состоялся Всероссийский фестиваль косторезов России, где были представлены все косторезные школы страны. В 2017 году впервые в Магадане был проведен Международный фестиваль косторезного искусства народов мира. Кроме российских мастеров, были представлены школы Китая, Финляндии, Казахстана, Белоруссии и Украины. Эти события окончательно утвердили косторезное искусство как региональный бренд и на многие годы сделали Магадан мировым центром древнего искусства. Не сомневаюсь, что второй Международный фестиваль станет важным и знаковым событием культурной жизни региона, хорошей творческой лабораторией косторезов всего мира и ярким, неповторимым по энергетике праздником истинного искусства", ‒ говорится в приветственном слове вице-премьера РФ Алексея Гордеева.
Также впервые в Магадане будут представлены работы мастеров из скандинавских стран. Помимо работ известных художников представлены скульптуры студентов профильного отделения Магаданского колледжа искусств.
Фестиваль проводится в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" в целях сохранения и развития косторезного промысла на территории Магаданской области.
Нацпроект "Культура" разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего на мероприятия в 2019‒2024 годах направят 113,5 млрд рублей. По словам главы государства, культура является основой общественной жизни и идентичности, а национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах и поселках страны.
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