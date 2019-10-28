Путин поздравил главу ВГТРК с юбилеем и отметил его организаторский талант

"Уважаемый Олег Борисович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем. Организаторский талант и глубокое, доскональное знание всех тонкостей профессии помогают Вам успешно руководить одной из крупнейших телерадиокомпаний страны, объединять вокруг поставленных задач и целей большой, сплочённый коллектив единомышленников. Воплощать в жизнь востребованные и неизменно интересные проекты", - говорится в телеграмме.