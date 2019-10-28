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РИА Новости

Путин поздравил главу ВГТРК с юбилеем и отметил его организаторский талант

09:42 28.10.2019 (обновлено: 10:08 28.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева с 60-летием, отметив его организаторский талант и глубокое знание всех тонкостей профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Олег Борисович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем. Организаторский талант и глубокое, доскональное знание всех тонкостей профессии помогают Вам успешно руководить одной из крупнейших телерадиокомпаний страны, объединять вокруг поставленных задач и целей большой, сплочённый коллектив единомышленников. Воплощать в жизнь востребованные и неизменно интересные проекты", - говорится в телеграмме.
Олег Добродеев родился 28 октября 1959 года в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности "Новая и новейшая история Франции" в 1982 году и аспирантуру МГУ в 1985 году.
На телевидении Добродеев работает с 1983 года. Он начинал работу на Центральном телевидении СССР. Был одним из создателей Дирекции информационных программ ВГТРК, независимой коммерческой телекомпании НТВ.
С 2000 года Добродеев возглавляет Всероссийскую Государственную телерадиокомпанию.
Олег Добродеев - член Академии Российского телевидения, член Национальной академии кинематографических искусств и наук, награжден многими государственными наградами, лауреат престижных профессиональных премий.
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ВГТРКОлег ДобродеевВладимир ПутинРоссияОбщество
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