Горбачев призвал обсудить в Совбезе ООН угрозы милитаризации космоса

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев предложил как можно скорее инициировать на площадке Совета безопасности ООН консультации по проблемам милитаризации космического и киберпространства.

В своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости, Горбачев отмечает, что из всех проблем международной безопасности самая острая и неотложная сейчас - ядерная угроза. Но не менее важны, по его словам, и переговоры о недопущении гонки вооружений в тех сферах, где "вот-вот может рвануть", это космическое пространство и информационно-кибернетическая сфера.

"Страшно даже представить себе, что произойдет, если огромные возможности современных технологий развернутся в военном направлении. Было бы правильно как можно скорее начать консультации по этим проблемам в Совете безопасности ООН. Угроза милитаризации космоса и киберпространства реальна и по своим возможным последствиям катастрофична. Это должно быть общей тревогой и общей заботой всех стран и каждого человека", - пишет Горбачев.

Говоря о нынешней ситуации в мире, политик уточнил, что в некоторых регионах – Африке, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке – с окончанием холодной войны ушли в историю и годами полыхавшие конфликты.

"Но это произошло далеко не везде. Во многих местах конфликты, как принято говорить, заморожены. Но это неверная формулировка. Конфликты тлеют, время от времени вспыхивают, грозят взрывом. К старым конфликтам добавились новые. И создается впечатление, что международное сообщество смирилось, по крайней мере, с некоторыми из них. С этим нельзя согласиться", - заявляет он.