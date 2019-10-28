Горбачев заявил о необходимости демократизации ООН

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен в необходимости серьезной демократизации международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, чтобы их руководство было более представительным и отражало различные взгляды, а сами структуры стали более открытыми для контроля общества.

Книга Горбачева "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" вскоре поступит в продажу в России, РИА Новости ознакомилось с текстом издания.

По мнению бывшего советского лидера, главной проблемой будущего глобального мира станет вопрос, как обеспечить его разумную управляемость. "Пока не видно, в каких формах она может осуществляться. Ни политические лидеры, ни граждане не готовы поддержать лозунг "мирового правительства". Много критики обращено в адрес существующих институтов мирового сообщества – в частности, ООН и всей системы ее организаций. Их упрекают в слабости, неэффективности", - пишет Горбачев в своей новой книге.

Однако ООН, по его убеждению, "всегда будет сильна и эффективна настолько, насколько этого хотят ее государства-члены". "Это аксиома. А вывод из этой аксиомы: необходимо всерьез заняться демократизацией международных организаций. Они должны стать более открытыми для контроля общественности, более прозрачными и более отзывчивыми к нуждам простых людей", - заявляет политик.

Он считает, что их руководство "должно быть более представительным, плюралистичным". "При этом важно, чтобы в обсуждении и принятии решений участвовали представители тех, кого эти решения больше всего затрагивают", - указывает экс-президент СССР.

В новой книге он размышляет об истории ООН и ее месте в современном мире, высказывая обеспокоенность тем, что эта организация может утратить свою роль главного механизма решения проблем международной безопасности.

"А ведь она создана именно для этого. Не всегда ООН оказывалась на высоте этой задачи. Но были в ее истории и серьезные достижения. Все зависело – и сейчас зависит – от того, есть ли у государств-членов Организации воля к сотрудничеству, к многосторонним действиям по предотвращению и урегулированию конфликтов и кризисных ситуаций", - заявляет Горбачев.

Политик не сомневается, что и у общественных движений в мире большое будущее. Постепенно, прогнозирует он, будет складываться глобальное гражданское общество, возникнут новые транснациональные сообщества, как это уже происходит у ученых, правозащитников, экологов.

"Думаю, и сегодня должно сформироваться и сказать свое слово мощное движение сторонников мира и разоружения. Это может объединить десятки миллионов людей", - добавляет бывший советский лидер.