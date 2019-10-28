Осужденный за избиение DJ Smash пермский экс-депутат попросил об УДО

Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018

ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Осужденный за избиение DJ Smash бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, который отбывает наказание в колонии-поселении, подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили РИА Новости в секретариате Нытвенского районного суда.

В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Андрей Ширман (DJ Smash - ред.) был избит экс-депутатом Телепневым и его другом - промоутером Сергеем Ванкевичем. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

В конце марта Свердловский районный суд взыскал солидарно с Телепнева и Ванкевича более 11 миллионов рублей за моральный вред и понесенные убытки. Однако в начале октября между Ширманом, Ванкевичем и Телепневым было заключено мировое соглашение, по которому обидчики музыканта обязались выплатить ему 9 миллионов рублей, а диджей - отказаться от всех исковых требований. В соглашении указывалось, что Ширман не возражает против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для ответчиков. Тогда же суд заменил Ванкевичу срок лишения свободы на ограничение свободы, и промоутер был отпущен из КП-8 города Соликамска.

"Телепнев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое будет рассмотрено 6 ноября его судьей Фазлиахметовым (Ильдаром - ред.)", - рассказали в понедельник в суде.

Свой срок в колонии-поселении №39 Телепнев отбывает в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.