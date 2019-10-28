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РИА Новости

Осужденный за избиение DJ Smash пермский экс-депутат попросил об УДО

09:16 28.10.2019
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© Фото : ООО "Сеть городских порталов"/ Сетевое издание "59.ру" Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018
Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018
© Фото : ООО "Сеть городских порталов"/ Сетевое издание "59.ру"
ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Осужденный за избиение DJ Smash бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, который отбывает наказание в колонии-поселении, подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили РИА Новости в секретариате Нытвенского районного суда.
В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Андрей Ширман (DJ Smash - ред.) был избит экс-депутатом Телепневым и его другом - промоутером Сергеем Ванкевичем. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
Оглашение приговора экс-депутату пермского заксобрания и его другу по делу об избиение DJ Smash
8 октября, 21:48РИА Новости
DJ Smash простил избивших его экс-депутата и промоутера
В конце марта Свердловский районный суд взыскал солидарно с Телепнева и Ванкевича более 11 миллионов рублей за моральный вред и понесенные убытки. Однако в начале октября между Ширманом, Ванкевичем и Телепневым было заключено мировое соглашение, по которому обидчики музыканта обязались выплатить ему 9 миллионов рублей, а диджей - отказаться от всех исковых требований. В соглашении указывалось, что Ширман не возражает против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для ответчиков. Тогда же суд заменил Ванкевичу срок лишения свободы на ограничение свободы, и промоутер был отпущен из КП-8 города Соликамска.
"Телепнев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое будет рассмотрено 6 ноября его судьей Фазлиахметовым (Ильдаром - ред.)", - рассказали в понедельник в суде.
Певец Тимати. Архивное фото
30 августа 2018, 17:09РИА Новости
Избивший DJ Smash экс-депутат подал в суд на Тимати
Свой срок в колонии-поселении №39 Телепнев отбывает в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.
Решение заключить мировое соглашение с Телепневым и Ванкевичем DJ Smash объяснил тем, что нужно быть великодушным и уметь прощать.
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