Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T09:08Z
https://ria.ru/20191028/1560284205.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150481/25/1504812518_0:184:1000:747_1036x0_80_0_0_e33ac61406abc53f9348afdb16f55bac.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор подготовил санитарные правила по оценке авиационного шума

09:08 28.10.2019
696
CC BY-SA 4.0 / Dgeise / Форменная одежда сотрудника Роспотребнадзора
Форменная одежда сотрудника Роспотребнадзора
CC BY-SA 4.0 / Dgeise /
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, устанавливающие требования при оценке авиационного шума, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в десятидневный срок доложить ему о введении единого регулирования для аэропортов московского авиаузла по приаэродромным территориям. На совещании у Медведева обсуждался вопрос о формировании приаэродромных территорий. Замглавы Минтранса Александр Юрчик сообщил, что ведомство выявило проблемы в федеральном законе №135, а также различные ведомственные подходы к установлению приаэродромных территорий.
"Санитарные правила устанавливают отдельные санитарно-эпидемиологические требования при оценке шума от пролетов воздушных судов (далее – авиационный шум)", - говорится в документе.
Так, оценка допустимого уровня авиационного шума проводится по нормативу эквивалентного уровня звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилой застройке.
Медик готовит шприц
25 октября, 07:39РИА Новости
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
Добавляется, что обоснование границы седьмой подзоны приаэродромной территории при расчетах уровней авиационного шума проводится с учетом оценки риска для здоровья. Риск для здоровья при воздействии авиационного шума рассчитывается в соответствии с утвержденной методикой, в том числе с учётом мероприятий по снижению авиационного шума.
132024
Обсудить 2
Дмитрий МедведевРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Открытие памятника Н. Караченцову
Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище
РИА
Новости
Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул "Мисс Земля — 2019"
Залив Петра Великого
В Приморье нашли скелет в гидрокостюме
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лента
новостей
Анкеты участников Всероссийского географического диктанта в ГОУ Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ в Казани
Пятая международная просветительская акция "Географический диктант"
Ехали медведи на велосипеде: как Хранитель леса стал символом России
В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Член палаты представителей Кэти Хилл
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Буква М у входа на станцию московского метро
В Мосгордуме поддержали идею установки фандоматов в метро
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
Медвежата кушают яблоки, леса Тверской области
В Приморье открыли первый в России приют для медведей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
Лента новостейМолния