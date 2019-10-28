Роспотребнадзор подготовил санитарные правила по оценке авиационного шума

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, устанавливающие требования при оценке авиационного шума, соответствующий проект Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, устанавливающие требования при оценке авиационного шума, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в десятидневный срок доложить ему о введении единого регулирования для аэропортов московского авиаузла по приаэродромным территориям. На совещании у Медведева обсуждался вопрос о формировании приаэродромных территорий. Замглавы Минтранса Александр Юрчик сообщил, что ведомство выявило проблемы в федеральном законе №135, а также различные ведомственные подходы к установлению приаэродромных территорий.

"Санитарные правила устанавливают отдельные санитарно-эпидемиологические требования при оценке шума от пролетов воздушных судов (далее – авиационный шум)", - говорится в документе.

Так, оценка допустимого уровня авиационного шума проводится по нормативу эквивалентного уровня звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилой застройке.