Роспотребнадзор подготовил санитарные правила по оценке авиационного шума

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила, устанавливающие требования при оценке авиационного шума, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в десятидневный срок доложить ему о введении единого регулирования для аэропортов московского авиаузла по приаэродромным территориям. На совещании у Медведева обсуждался вопрос о формировании приаэродромных территорий. Замглавы Минтранса Александр Юрчик сообщил, что ведомство выявило проблемы в федеральном законе №135, а также различные ведомственные подходы к установлению приаэродромных территорий.
"Санитарные правила устанавливают отдельные санитарно-эпидемиологические требования при оценке шума от пролетов воздушных судов (далее – авиационный шум)", - говорится в документе.
Так, оценка допустимого уровня авиационного шума проводится по нормативу эквивалентного уровня звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилой застройке.
Добавляется, что обоснование границы седьмой подзоны приаэродромной территории при расчетах уровней авиационного шума проводится с учетом оценки риска для здоровья. Риск для здоровья при воздействии авиационного шума рассчитывается в соответствии с утвержденной методикой, в том числе с учётом мероприятий по снижению авиационного шума.