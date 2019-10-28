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РИА Новости

Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство республики

08:56 28.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в понедельник подписал указ, согласно которому он возглавил региональное правительство и определил его структуру, сообщается на сайте главы республики.
"Указом установлено, что глава региона руководит деятельностью правительства Башкирии и членов правительства РБ, при этом заместители премьер-министра правительства РБ курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей", - говорится в сообщении.
Радий Хабиров
25 октября, 21:55РИА Новости
Хабиров возглавил региональное отделение ЕР в Башкирии
Отмечается, что Хабиров возглавил правительство республики в соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии.
Согласно указу, первым заместителем премьер-министра республики назначен Андрей Назаров, исполнявший обязанности заместителя премьер-министра. Его основной задачей будет координация работы правительства по достижению показателей национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей по стратегическим направлениям социально-экономического развития республики до 2024 года.
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Радий ХабировРеспублика БашкортостанПолитика
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