В Псковской области восстановили подачу электричества после шторма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Восстановлено прерванное из-за шторма электроснабжение в 49 населённых пунктах Псковской области, где проживает 4,1 тысячи человек, сообщили в пресс-службе компании МРСК Северо-Запада.

"В кратчайшие сроки восстановлено электроснабжение 4,1 тысячи человек в 49 населённых пунктах после прохождения шторма. Работы продолжаются", - говорится в пресс-релизе компании.

Энергетики отмечают, что в отдельных районах региона порывы ветра достигали 25 м/с.

По данным МРСК Северо-Запада, на активном дежурстве в псковском филиале находятся 78 бригад в составе 256 человек и 96 единиц спецтехники.

Как отмечается в мониторинге ситуационно-аналитического центра Минэнерго, накануне из-за неблагоприятных погодных условий в Псковской области происходили отключения в электрических сетях. Без электроснабжения остались жители Плюсского и Струго-Красненского районов.