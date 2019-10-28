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РИА Новости

В Псковской области восстановили подачу электричества после шторма

08:49 28.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Восстановлено прерванное из-за шторма электроснабжение в 49 населённых пунктах Псковской области, где проживает 4,1 тысячи человек, сообщили в пресс-службе компании МРСК Северо-Запада.
"В кратчайшие сроки восстановлено электроснабжение 4,1 тысячи человек в 49 населённых пунктах после прохождения шторма. Работы продолжаются", - говорится в пресс-релизе компании.
Энергетики отмечают, что в отдельных районах региона порывы ветра достигали 25 м/с.
По данным МРСК Северо-Запада, на активном дежурстве в псковском филиале находятся 78 бригад в составе 256 человек и 96 единиц спецтехники.
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Как отмечается в мониторинге ситуационно-аналитического центра Минэнерго, накануне из-за неблагоприятных погодных условий в Псковской области происходили отключения в электрических сетях. Без электроснабжения остались жители Плюсского и Струго-Красненского районов.
По информации центра Минэнерго, на 5 утра понедельника в Псковской области оставались отключены 4 воздушные линии электропередач и две подстанции, обслуживающие в общей сложности 6,8 тысячи человек.
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