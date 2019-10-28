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РИА Новости

В Алма-Ате ликвидировали подпольную нарколабораторию

08:18 28.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
АЛМА-АТА, 28 окт – РИА Новости. Департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) по Алма-Ате пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба комитета.
"В помещении лаборатории изъяты около двух килограммов синтетических наркотиков (в эквиваленте - около двух тысяч разовых доз) и 526 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу", - говорится в сообщении КНБ.
В ходе операции также был задержан житель города, организовавший работу лаборатории.
Сотрудник ФСБ России
26 сентября, 16:41РИА Новости
В Ростовской области пресекли работу нарколаборатории
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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РоссияАлма-АтаПроисшествия
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