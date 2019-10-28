В Алма-Ате ликвидировали подпольную нарколабораторию

АЛМА-АТА, 28 окт – РИА Новости. Департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) по Алма-Ате пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба комитета.
"В помещении лаборатории изъяты около двух килограммов синтетических наркотиков (в эквиваленте - около двух тысяч разовых доз) и 526 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу", - говорится в сообщении КНБ.
В ходе операции также был задержан житель города, организовавший работу лаборатории.
26 сентября, 16:41РИА НовостиВ Ростовской области пресекли работу нарколаборатории
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.