В Приангарье трех полицейских, избивших подозреваемого, отправили в колонию

ИРКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Трое полицейских, избивших в Ангарске подозреваемого в краже, признаны виновными в превышении должностных полномочий и отправлены в колонию общего режима на срок до 4 лет, сообщает Ангарский городской суд.

Житель Ангарска прибыл в отдел МВД в апреле 2017 года, его подозревали в краже фотоаппарата у знакомого. В ходе допроса сотрудники потребовали от мужчины признаться в преступлении, но он отрицал вину. Чтобы получить от подозреваемого необходимые сведения, оперуполномоченные избили его. Пострадавший не мог сопротивляться, так как был пристегнут наручниками к стулу.

В ходе расследования полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

"Приговором Ангарского городского суда двум оперуполномоченным, 30-ти и 31-го года, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, 29-летнему стажеру назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что виновные лишены права занимать государственные должности в системе правоохранительных органов РФ сроком на три года.