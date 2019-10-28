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РИА Новости

В Приангарье трех полицейских, избивших подозреваемого, отправили в колонию

07:29 28.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники ФСИН
Сотрудники ФСИН
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники ФСИН. Архивное фото
ИРКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Трое полицейских, избивших в Ангарске подозреваемого в краже, признаны виновными в превышении должностных полномочий и отправлены в колонию общего режима на срок до 4 лет, сообщает Ангарский городской суд.
Житель Ангарска прибыл в отдел МВД в апреле 2017 года, его подозревали в краже фотоаппарата у знакомого. В ходе допроса сотрудники потребовали от мужчины признаться в преступлении, но он отрицал вину. Чтобы получить от подозреваемого необходимые сведения, оперуполномоченные избили его. Пострадавший не мог сопротивляться, так как был пристегнут наручниками к стулу.
В ходе расследования полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.
"Приговором Ангарского городского суда двум оперуполномоченным, 30-ти и 31-го года, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, 29-летнему стажеру назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
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