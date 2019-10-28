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РИА Новости

Российская команда заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае

06:11 28.10.2019 (обновлено: 11:06 28.10.2019)
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© Фото : Минобороны РФМария Ласицкене завоевала золотую медаль на VII Всемирных военных играх
Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на VII Всемирных военных играх
© Фото : Минобороны РФ
ПЕКИН, 28 окт — РИА Новости. Команда Вооруженных сил России заняла второе место на Всемирных военных играх в китайском Ухане, заработав за десять дней соревнований 161 медаль, свидетельствуют данные на сайте Минобороны Китая.
Седьмые Всемирные летние военные игры прошли в городе Ухань с 18 по 27 октября, в них приняли участие более 9,3 тысячи военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю игр. Соревнования прошли по 329 дисциплинам в 27 видах спорта. В состав сборной ВС России вошли 257 спортсменов, они выступили в 23 видах спорта.
Российская команда заработала 51 золотую, 53 серебряные и 57 бронзовых медалей, уступив лишь хозяевам игр — Китай получил 133 золотые, 64 серебряные и 42 бронзовые медали. Далее следуют сборные ВС Бразилии, Франции, Польши, Германии, Северной Кореи, Бахрейна, Узбекистана, Украины, Италии, Казахстана, Белоруссии, Ирана.
Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданного в феврале 1948 года. Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств — членов организации достигло 135.
Боксерские перчатки
27 октября, 11:01Радио Sputnik
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Первые Военные игры прошли в Риме в 1995 году, в 1999 году игры приняла Хорватия (Загреб), в 2003-м — итальянский город Катания, в 2007-м игры прошли в индийском Хайдарабаде, в 2011 году принимающим городом стал бразильский Рио-де-Жанейро, а последние игры в 2015 году состоялись в южнокорейском Мунгене. С 2010 года традиционными стали и зимние Военные игры, впервые они состоялись в Валле-д'Аоста в Италии, в 2013 году игры принял французский город Анси, а в феврале 2017 года зимние Военные игры прошли в Сочи.
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В миреВсемирные военные игрыКитайРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Серьёзная страна - серьёзными делами занимается... А игры эти - для тех, кто в детстве в войнушку не наигрался..)))
28 октября, 09:55
PwPra wda
17300035
А на каком призовом месте страна, пять раз ликвидировавшая главаря ИГ? Неужели так занята "охраной" сирийской нефти, что не смогла поучаствовать?
28 октября, 07:18
ВФВаля Февралева
16340004
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