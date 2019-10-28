Российская команда заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае

ПЕКИН, 28 окт — РИА Новости. Команда Вооруженных сил России заняла второе место на Всемирных военных играх в китайском Ухане, заработав за десять дней соревнований 161 медаль, свидетельствуют данные на сайте Минобороны Китая.

Седьмые Всемирные летние военные игры прошли в городе Ухань с 18 по 27 октября, в них приняли участие более 9,3 тысячи военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю игр. Соревнования прошли по 329 дисциплинам в 27 видах спорта. В состав сборной ВС России вошли 257 спортсменов, они выступили в 23 видах спорта.

Российская команда заработала 51 золотую, 53 серебряные и 57 бронзовых медалей, уступив лишь хозяевам игр — Китай получил 133 золотые, 64 серебряные и 42 бронзовые медали. Далее следуют сборные ВС Бразилии, Франции, Польши, Германии, Северной Кореи, Бахрейна, Узбекистана, Украины, Италии, Казахстана, Белоруссии, Ирана.

Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданного в феврале 1948 года. Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств — членов организации достигло 135.