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РИА Новости

"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"

00:30 28.10.2019 (обновлено: 00:46 28.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов
Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ванкорский проект "Роснефти" может получить вычет из НДПИ на 10 лет с 2020 года, чтобы компенсировать затраты на создание инфраструктуры для проекта "Восток Ойл", сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
Как сообщил 24 октября вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, проекты в Арктике по разработке месторождений на суше в новых нефтегазовых провинциях планируется включить в специально создающуюся категорию по НДД с нулевым налогом на добычу полезных ископаемых в течение 12 лет. В нее, в частности, могут попасть проекты "Роснефти" и ННК. Он уточнял, что в данной группе предполагается и право субъектов РФ снижать до нуля региональную часть налога на прибыль, на имущество и земельного налога. По действующем же проектам эта часть, а также вопрос о налоговом вычете из НДПИ будет уточняться до 8 ноября.
По словам Сазанова, рассматривается вопрос о вычетах по НДПИ для всего Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений), но только в рамках компенсации затрат на создание инфраструктуры в новой нефтегазовой провинции на Таймыре. "У "Восток Ойл" есть ряд месторождений на Таймыре, где еще не подтверждены запасы. Сначала надо пробурить разведочные скважины, поисковые, подтвердить, что там есть запасы, и потом, если они будут строить туда дороги, ЛЭП за свой счет, то в этом случае могут они получить вычет по Ванкору", - сказал он.
"Можно сказать, что этот вычет будет возникать только в том случае, если цена нефти будет выше базовой цены на нефть, записанной в бюджете. Только в этом случае, если у нас будут возникать некие допдоходы, вычет будет предоставляться, и он будет предоставляться только в размере фактически понесенных затрат... Есть условие, что если цена нефти ниже базовой цены на нефть, то вычета не будет. Базовая цена в бюджете установлена в 42 доллара за баррель, она индексируется каждый год", - уточнил Сазанов.
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Директор департамента Минфина уточнил, что ведомство предлагает установить срок предоставления данной льготы на 10 лет, начина с 2020 года. Он также отметил, что бюджетное правило нарушаться не будет. "Бюджетное правило - как оно звучит? Доходы в части, превышающей… Если нет доходов, как оно может быть нарушено?" - сказал Сазанов. При этом на уточняющий вопрос о том, может ли быть повышена цена отсечения, он ответил: "Нет, это исключено, не обсуждалось даже".
Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы. В 2020 году цена отсечения по бюджетному правилу индексирована до 42,4 доллара.
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