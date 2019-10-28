"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ванкорский проект "Роснефти" может получить вычет из НДПИ на 10 лет с 2020 года, чтобы компенсировать затраты на создание инфраструктуры для проекта "Восток Ойл", сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Как сообщил 24 октября вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, проекты в Арктике по разработке месторождений на суше в новых нефтегазовых провинциях планируется включить в специально создающуюся категорию по НДД с нулевым налогом на добычу полезных ископаемых в течение 12 лет. В нее, в частности, могут попасть проекты "Роснефти" и ННК. Он уточнял, что в данной группе предполагается и право субъектов РФ снижать до нуля региональную часть налога на прибыль, на имущество и земельного налога. По действующем же проектам эта часть, а также вопрос о налоговом вычете из НДПИ будет уточняться до 8 ноября.

По словам Сазанова, рассматривается вопрос о вычетах по НДПИ для всего Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений), но только в рамках компенсации затрат на создание инфраструктуры в новой нефтегазовой провинции на Таймыре. "У "Восток Ойл" есть ряд месторождений на Таймыре, где еще не подтверждены запасы. Сначала надо пробурить разведочные скважины, поисковые, подтвердить, что там есть запасы, и потом, если они будут строить туда дороги, ЛЭП за свой счет, то в этом случае могут они получить вычет по Ванкору", - сказал он.

"Можно сказать, что этот вычет будет возникать только в том случае, если цена нефти будет выше базовой цены на нефть, записанной в бюджете. Только в этом случае, если у нас будут возникать некие допдоходы, вычет будет предоставляться, и он будет предоставляться только в размере фактически понесенных затрат... Есть условие, что если цена нефти ниже базовой цены на нефть, то вычета не будет. Базовая цена в бюджете установлена в 42 доллара за баррель, она индексируется каждый год", - уточнил Сазанов.

Директор департамента Минфина уточнил, что ведомство предлагает установить срок предоставления данной льготы на 10 лет, начина с 2020 года. Он также отметил, что бюджетное правило нарушаться не будет. "Бюджетное правило - как оно звучит? Доходы в части, превышающей… Если нет доходов, как оно может быть нарушено?" - сказал Сазанов. При этом на уточняющий вопрос о том, может ли быть повышена цена отсечения, он ответил: "Нет, это исключено, не обсуждалось даже".