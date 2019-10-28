Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выполнил все свои предвыборные обещания, кроме обещания "поладить с Россией", нужно вплотную заняться этим, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мне кажется, что господин Трамп выполнил все свои обещания, за исключением одного – поладить с Россией. И на мой взгляд, как раз наступил момент, когда надо бы вплотную заняться конкретно этими делами", - заявил посол РФ в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.