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РИА Новости

Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп

00:11 28.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выполнил все свои предвыборные обещания, кроме обещания "поладить с Россией", нужно вплотную заняться этим, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мне кажется, что господин Трамп выполнил все свои обещания, за исключением одного – поладить с Россией. И на мой взгляд, как раз наступил момент, когда надо бы вплотную заняться конкретно этими делами", - заявил посол РФ в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Флаги. Архивное фото
30 января 2018, 13:40РИА Новости
Анатолий Антонов назвал санкции США палкой о двух концах
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Дональд ТрампАнатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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