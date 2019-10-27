Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская военная полиция за сутки провела патрулирование сирийско-турецкой границы по трем маршрутам, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"Двадцать седьмого октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Аджами-Каракозак-Кобани-Коран и обратно; Камышли-Факира; Камышли-Сималька", - говорится в сообщении.

Подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ с 23 октября 2019 года приступили к выполнению задач патрулирования районов на сирийско-турецкой границе в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Россией и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября.