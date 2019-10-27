Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T22:02Z
https://ria.ru/20191027/1560279070.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156020/04/1560200440_0:292:2016:1426_1036x0_80_0_0_b822d52ce65cf784d0b268faf7308f0c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы

22:02 27.10.2019
224
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция РФ в Сирии
Военная полиция РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Военная полиция РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская военная полиция за сутки провела патрулирование сирийско-турецкой границы по трем маршрутам, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"Двадцать седьмого октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Аджами-Каракозак-Кобани-Коран и обратно; Камышли-Факира; Камышли-Сималька", - говорится в сообщении.
Подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ с 23 октября 2019 года приступили к выполнению задач патрулирования районов на сирийско-турецкой границе в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Россией и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября.
Российская военная полиция оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляет патрулирование в назначенных районах, а также оказывает содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
730100
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал ликвидацию главы ИГ* важным шагом в борьбе с терроризмом
РИА
Новости
Тушение пожара в Калифорнии
На всей территории Калифорнии объявили режим ЧС из-за природных пожаров
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Пушков прокомментировал угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Военнослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте сирийско-турецкой границы в городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Сирийская армия достигла границы с Турцией
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф прокомментировал новый механизм США по торговле с Ираном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали данные о ликвидации аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Сирийский эксперт предположил, что аль-Багдади могли спрятать США
Нэнси Пелоси
Пелоси прокомментировала ликвидацию аль-Багдади
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии заявил, что в стране готовится государственный переворот
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
МИД Германии прокомментировал ликвидацию главаря ИГ*
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
США рассказали о запуске секретных спутников с борта военного челнока X-37B
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Оппозиционная платформа" потребовала отменить закон о декоммунизации
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал слова Трампа о ликвидации аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
00:11Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
23:52Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД
23:35В Латвии более пяти тысяч домохозяйств остались без света из-за бури
Лента новостейМолния