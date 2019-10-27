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РИА Новости

Зариф прокомментировал новый механизм США по торговле с Ираном

21:27 27.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном усилят "экономический терроризм" Вашингтона в отношении иранцев.
"Вопреки их обманчивым заявлениям, новые правила США усилят экономический терроризм в отношении простых иранцев. Госсекретарь США Майк Помпео озвучил бредовую идею о том, что иранцы должны преклониться перед США, "если они хотят есть". Теперь, министерство финансов США стремится ударить не только по торговле продовольствием, но и по импорту лекарств", - написал Зариф в Twitter.
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Власти США 25 октября объявили о введении новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном; как и введенные ранее против исламской республики санкции, правила будут носить экстерриториальный характер, то есть распространяться не только на США, но и на всех участников торговли с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также возобновлении режима экономических санкций против Тегерана. Страны в ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX).
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Министерство финансов СШАМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаИранСШАЭкономика
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