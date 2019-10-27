Зариф прокомментировал новый механизм США по торговле с Ираном

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном усилят "экономический терроризм" Вашингтона в отношении иранцев.

"Вопреки их обманчивым заявлениям, новые правила США усилят экономический терроризм в отношении простых иранцев. Госсекретарь США Майк Помпео озвучил бредовую идею о том, что иранцы должны преклониться перед США, "если они хотят есть". Теперь, министерство финансов США стремится ударить не только по торговле продовольствием, но и по импорту лекарств", - написал Зариф в Twitter

Власти США 25 октября объявили о введении новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном; как и введенные ранее против исламской республики санкции, правила будут носить экстерриториальный характер, то есть распространяться не только на США, но и на всех участников торговли с Тегераном.