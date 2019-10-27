Экзит-пол: в немецкой Тюрингии на земельных выборах лидирует партия "Левые"

Во время голосования на выборах в немецкой Тюрингии

БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Партия "Левые" лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии с 30%, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного исследовательским институтом Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала Партия "Левые" лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии с 30%, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного исследовательским институтом Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF

По предварительным результатам, правая "Альтернатива для Германии" получает 23% и занимает второе место, едва опережая "Христианско-демократический союз" с 22% голосов.

Социал-демократы получают 8%, "Зеленые" и "Свободные демократы" — по 5,5%. Таким образом, ХДС по сравнению с выборами 2014 года теряет 11,5%, "Левые" добирают почти 2%, АдГ получает почти на 10% больше голосов, СДПГ теряет 4,4%, Зеленые показывают почти тот же результат.

Экзит-пол исследовательского института Infratest dimap для телеканала ARD дает чуть более уверенное преимущество АдГ — 24%, тога как у ХДС 22,5%. На первом месте в этом опросе также "Левые" с 29,5%, СДПГ получает 8,5%, "Зеленые" — 5,5%, а Свободная демократическая партия с трудом преодолевает пятипроцентный барьер.

Если результат голосования совпадет с данными экзит-пола, то это может означать, что правящая в Тюрингии "красно-красно-зеленая" коалиция, которую возглавляет премьер-министр Бодо Рамелов ("Левые"), не имеет возможности продолжить работу в таком составе после выборов.

По подсчетам ZDF, правящей коалиции не хватит пяти мандатов в ландестаге для большинства. При этом другие варианты возможных коалиций также не дают большинства, если в них не будет включена АдГ, с которой традиционно основные немецкие партии отказываются сотрудничать. Необходимое большинство дает вариант коалиции "Левые", СДПГ, "Зеленые" и СвДП, однако такой вариант считается маловероятным из-за идеологических расхождений левых сил с классической либеральной СпДП.