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РИА Новости

Экзит-пол: в немецкой Тюрингии на земельных выборах лидирует партия "Левые"

20:28 27.10.2019 (обновлено: 21:52 27.10.2019)
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© REUTERS / Ralph OrlowskiВо время голосования на выборах в немецкой Тюрингии
Во время голосования на выборах в немецкой Тюрингии
© REUTERS / Ralph Orlowski
БЕРЛИН, 27 окт РИА Новости. Партия "Левые" лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии с 30%, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного исследовательским институтом Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.
По предварительным результатам, правая "Альтернатива для Германии" получает 23% и занимает второе место, едва опережая "Христианско-демократический союз" с 22% голосов.
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Социал-демократы получают 8%, "Зеленые" и "Свободные демократы" — по 5,5%. Таким образом, ХДС по сравнению с выборами 2014 года теряет 11,5%, "Левые" добирают почти 2%, АдГ получает почти на 10% больше голосов, СДПГ теряет 4,4%, Зеленые показывают почти тот же результат.
Экзит-пол исследовательского института Infratest dimap для телеканала ARD дает чуть более уверенное преимущество АдГ — 24%, тога как у ХДС 22,5%. На первом месте в этом опросе также "Левые" с 29,5%, СДПГ получает 8,5%, "Зеленые" — 5,5%, а Свободная демократическая партия с трудом преодолевает пятипроцентный барьер.
Если результат голосования совпадет с данными экзит-пола, то это может означать, что правящая в Тюрингии "красно-красно-зеленая" коалиция, которую возглавляет премьер-министр Бодо Рамелов ("Левые"), не имеет возможности продолжить работу в таком составе после выборов.
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По подсчетам ZDF, правящей коалиции не хватит пяти мандатов в ландестаге для большинства. При этом другие варианты возможных коалиций также не дают большинства, если в них не будет включена АдГ, с которой традиционно основные немецкие партии отказываются сотрудничать. Необходимое большинство дает вариант коалиции "Левые", СДПГ, "Зеленые" и СвДП, однако такой вариант считается маловероятным из-за идеологических расхождений левых сил с классической либеральной СпДП.
На предыдущих выборах в 2014 году голоса в Тюрингии распределились следующим образом: ХДС — 33,5%, "Левые" — 28,2%, Социал-демократическая партия Германии — 12,4%, "Альтернатива для Германии" — 10,6%. "Зеленые" получили 5,7% поддержки.
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