Исследователи опробовали один из проектов Леонардо да Винчи

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ученые из Института Массачусетского технологического института выяснили, можно ли построить из камня мост в один пролет по проекту Леонардо Да Винчи, . Ученые из Института Массачусетского технологического института выяснили, можно ли построить из камня мост в один пролет по проекту Леонардо Да Винчи, сообщает Forbes.com

Художник и изобретатель в 1502 году предложил османскому султану Баязету II возвести по этому чертежу мост через Босфорский пролив в Стамбуле.

Исследователи из Массачусетса успешно создали модель конструкции в масштабе 1:500 из 126 блоков, изготовленных при помощи 3D принтера. По их мнению, сам Леонардо, скорее всего, предполагал строить ее из камня.