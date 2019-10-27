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РИА Новости
Культура

Исследователи опробовали один из проектов Леонардо да Винчи

19:14 27.10.2019
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© Леонардо да ВинчиПредполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
© Леонардо да Винчи
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ученые из Института Массачусетского технологического института выяснили, можно ли построить из камня мост в один пролет по проекту Леонардо Да Винчи, сообщает Forbes.com
Художник и изобретатель в 1502 году предложил османскому султану Баязету II возвести по этому чертежу мост через Босфорский пролив в Стамбуле.
Исследователи из Массачусетса успешно создали модель конструкции в масштабе 1:500 из 126 блоков, изготовленных при помощи 3D принтера. По их мнению, сам Леонардо, скорее всего, предполагал строить ее из камня.
В 2001 году в Норвегии был сооружен пешеходный мост длиной 109 метров по этому же проекту Леонардо, но из современных материалов (бетона и металла).
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