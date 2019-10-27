Нетаньяху поздравил США с уничтожением аль-Багдади

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил США с уничтожением главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади и назвал это событие "важной вехой" в борьбе против терроризма.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных в Сирии тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

"Я бы хотел поздравить президента Трампа с впечатляющим достижением, которое привело к уничтожению главаря аль-Багдади. Это отражает нашу общую решимость, США и всех свободных государств, бороться с террористическими организациями и террористическими странами", - говорится в сообщении Нетаньяху в Twitter

"Это достижение является важной вехой", - сказал он, отметив, что борьба продолжается.