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РИА Новости
Война в Сирии

Нетаньяху поздравил США с уничтожением аль-Багдади

18:04 27.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил США с уничтожением главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади и назвал это событие "важной вехой" в борьбе против терроризма.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных в Сирии тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
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"Я бы хотел поздравить президента Трампа с впечатляющим достижением, которое привело к уничтожению главаря аль-Багдади. Это отражает нашу общую решимость, США и всех свободных государств, бороться с террористическими организациями и террористическими странами", - говорится в сообщении Нетаньяху в Twitter.
"Это достижение является важной вехой", - сказал он, отметив, что борьба продолжается.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСирияСШАИзраильВ мире
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