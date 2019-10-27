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РИА Новости

Звезда "Универа" призвала бойкотировать шоу Малахова

16:08 27.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Рудова
Актриса Наталья Рудова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Рудова призвала бойкотировать шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым после выпуска, посвященного эскорт-услугам.
Накануне она обвинила ведущего в некорректном использовании ее фото и имени в передаче.
Андрей Малахов. Архивное фото
27 сентября, 13:42РИА Новости
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
В сторис в Instagram она обратилась к подписчикам с призывом поставить "дизлайки", отправить жалобы на выпуски шоу в соцстеях или хотя бы перестать его смотреть.
"Оплачивают этот шлак рекламодатели, им нужны рейтинги, рейтинги делаем мы – люди, и если мы все дружно перестанем это смотреть (…), то их закроют", — написала актриса.
Позднее она также опубликовала видео, как отправляет жалобу на записи выпусков "Прямого эфира" на YouTube.
Ведущий телевидения Андрей Малахов
31 августа, 16:32Культура
Малахов передразнил истерику Киркорова на "Новой волне"
В четверг PR-директор Рудовой Ангелина Дубровская в передаче Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в опубликованные в Сети списки девушек, с которыми можно встретиться за деньги. Дубровская эту возможность опровергла. На фоне ее рассказа в передаче демонстрировались фотографии актрисы в купальниках на курорте.
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Шоу-бизнесАндрей МалаховРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я хоть Малахова и не смотрю, но мнение этой бывшей экскортши меня не интересует. Понятно, что она теперь будет всеми силами доказывать, что была не такая, а просто ждала трамвая, а клиенты сами пришли.
27 октября, 16:16
Northern F0x
1610001
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