Звезда "Универа" призвала бойкотировать шоу Малахова

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Рудова призвала бойкотировать шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым после выпуска, посвященного эскорт-услугам.
Накануне она обвинила ведущего в некорректном использовании ее фото и имени в передаче.
В сторис в Instagram она обратилась к подписчикам с призывом поставить "дизлайки", отправить жалобы на выпуски шоу в соцстеях или хотя бы перестать его смотреть.
"Оплачивают этот шлак рекламодатели, им нужны рейтинги, рейтинги делаем мы – люди, и если мы все дружно перестанем это смотреть (…), то их закроют", — написала актриса.
Позднее она также опубликовала видео, как отправляет жалобу на записи выпусков "Прямого эфира" на YouTube.
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В четверг PR-директор Рудовой Ангелина Дубровская в передаче Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в опубликованные в Сети списки девушек, с которыми можно встретиться за деньги. Дубровская эту возможность опровергла. На фоне ее рассказа в передаче демонстрировались фотографии актрисы в купальниках на курорте.