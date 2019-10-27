Звезда "Универа" призвала бойкотировать шоу Малахова

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Рудова призвала бойкотировать шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым после выпуска, посвященного эскорт-услугам.

Накануне она обвинила ведущего в некорректном использовании ее фото и имени в передаче.

В сторис в Instagram она обратилась к подписчикам с призывом поставить "дизлайки", отправить жалобы на выпуски шоу в соцстеях или хотя бы перестать его смотреть.

"Оплачивают этот шлак рекламодатели, им нужны рейтинги, рейтинги делаем мы – люди, и если мы все дружно перестанем это смотреть (…), то их закроют", — написала актриса.

Позднее она также опубликовала видео, как отправляет жалобу на записи выпусков "Прямого эфира" на YouTube.