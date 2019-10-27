В Госдуме оценили план по "захвату" Калининграда силами НАТО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Депутат Александр Шерин назвал план по "захвату" Калининграда силами НАТО информационным вбросом.
Ранее старший научный сотрудник Джейсмтаунского фонда Ричард Хукер заявил в докладе, что НАТО стоит подумать о захвате Калининградской области. При этом он не назвал причину, которая может спровоцировать конфликт России и Североатлантического альянса в Прибалтике.
5 декабря 2018, 02:01РИА НовостиНАТО знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, пишут СМИ
"(Это делается — Прим. ред.) только для того, чтобы увеличить оборонный бюджет и увеличить свое присутствие в этом регионе", — предположил Шерин в комментарии телеканалу RT.
Парламентарий также отметил, что подобная истерия о так называемой российской угрозе нагнетается постоянно.
Комментируя доклад Хукера, глава Калининградской области Антон Алиханов ранее сравнил его с бульварной фантастикой. Губернатор подчеркнул, что "устал комментировать американские глупости".