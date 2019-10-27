В Госдуме оценили план по "захвату" Калининграда силами НАТО

Ранее старший научный сотрудник Джейсмтаунского фонда Ричард Хукер заявил в докладе, что НАТО стоит подумать о захвате Калининградской области. При этом он не назвал причину, которая может спровоцировать конфликт России и Североатлантического альянса в Прибалтике.