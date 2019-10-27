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РИА Новости
Война в Сирии

Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

14:32 27.10.2019 (обновлено: 15:57 27.10.2019)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" обнародовал видео переброски российских бронеавтомобилей на сирийскую авиабазу Хмеймим.
На кадрах видно, как вначале к самолету подгоняют транспорт, а затем завозят его в транспортный отсек. Позже показано, как автомобили покидают самолет.
Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
Ранее около 300 российских военных полицейских прибыли в страну, чтобы содействовать отведению курдских отрядов от границы с Турцией.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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