В Японии ливневые дожди затопили храм из списка Национальных сокровищ

Храм Сирамидзу Амидадо в городе Иваки префектуры Фукусима в Японии

ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Ливневые дожди, прошедшие на неделе на востоке и северо-востоке Японии, привели к затоплению храма Сирамидзу Амидадо в городе Иваки префектуры Фукусима, который входит в список Национальных сокровищ страны.

По данным телеканала NHK , в настоящее время размер нанесенного храму ущерба не известен. Комплекс закрыт для посетителей до понедельника. В настоящее время сотрудники противопожарных служб проводят работу по откачке воды из храма и с окружающей территории.

В свою очередь, мэр города Иваки распорядился начать "расследование причин затопления храма и окружающих его районов".

Ливневые дожди обрушились на восточные и северо-восточные районы Японии в пятницу. Всего за полдня во многих районах выпала месячная норма осадков. Из зоны подтоплений были эвакуированы около 2 тысяч человек. Десяткам тысяч поступила рекомендация об эвакуации.