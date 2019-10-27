В Приморье открыли первый в России приют для медведей

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Первый в России приют для медведей, которые жили у людей, открылся у села Кипарисово в Приморье, сообщила РИА Новости заместитель директора зоопарка "Садгород" Алена Асновина.

Идея, о которой организаторы задумались еще несколько лет назад, претерпела изменения. Первоначально планировали приют для детенышей медведей, но ими стали заниматься другие специалисты. Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр" выхаживает и выпускает в лес маленьких медвежат, которые остались сиротами. Позднее выяснилось, что взрослым медведям, которых содержали местные жители, помощь нужна в первую очередь.

"Люди брали себе малышей, а когда медведи подрастали, появлялись сложности — это же хищник. <…> А если он прожил рядом с человеком больше нескольких месяцев, то такого медведя нельзя уже выпускать в природу, он там просто не выживет. Так и появилась идея создать приют для взрослых медведей. Их у нас сегодня семь", — рассказала РИА Новости Алена Асновина.

Она добавила, что зимой управление Охотнадзора обратилось в зоопарк "Садгород" с просьбой построить приют для взрослых гималайских медведей, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в естественную среду обитания.

В первом в России приюте для медведей хищники живут не в клетках, а специально построенных берлогах, могут свободно перемещаться по территории. Организаторы предусмотрели и водоем, который расположен в центре приюта. Животных будут кормить вкусной кашей, а за здоровьем следить ветеринары.

Приют по всему периметру огорожен металлическим забором. За жизнью животных в естественных условиях смогут наблюдать посетители.

Краевая администрация сообщала, что Охотнадзор в Приморье ищет новые дома медведям, которых местные жители содержали без разрешений. Животные долго жили рядом с человеком, отпустить их в лес уже невозможно.