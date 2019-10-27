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РИА Новости

В Приморье открыли первый в России приют для медведей

12:23 27.10.2019 (обновлено: 16:04 27.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья ПарамоноваМедвежата кушают яблоки, леса Тверской области
Медвежата кушают яблоки, леса Тверской области
© РИА Новости / Наталья Парамонова
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Первый в России приют для медведей, которые жили у людей, открылся у села Кипарисово в Приморье, сообщила РИА Новости заместитель директора зоопарка "Садгород" Алена Асновина.
Идея, о которой организаторы задумались еще несколько лет назад, претерпела изменения. Первоначально планировали приют для детенышей медведей, но ими стали заниматься другие специалисты. Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр" выхаживает и выпускает в лес маленьких медвежат, которые остались сиротами. Позднее выяснилось, что взрослым медведям, которых содержали местные жители, помощь нужна в первую очередь.

"Люди брали себе малышей, а когда медведи подрастали, появлялись сложности — это же хищник. <…> А если он прожил рядом с человеком больше нескольких месяцев, то такого медведя нельзя уже выпускать в природу, он там просто не выживет. Так и появилась идея создать приют для взрослых медведей. Их у нас сегодня семь", — рассказала РИА Новости Алена Асновина.

Она добавила, что зимой управление Охотнадзора обратилось в зоопарк "Садгород" с просьбой построить приют для взрослых гималайских медведей, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в естественную среду обитания.
В первом в России приюте для медведей хищники живут не в клетках, а специально построенных берлогах, могут свободно перемещаться по территории. Организаторы предусмотрели и водоем, который расположен в центре приюта. Животных будут кормить вкусной кашей, а за здоровьем следить ветеринары.
Приют по всему периметру огорожен металлическим забором. За жизнью животных в естественных условиях смогут наблюдать посетители.
Бурый медведь
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Краевая администрация сообщала, что Охотнадзор в Приморье ищет новые дома медведям, которых местные жители содержали без разрешений. Животные долго жили рядом с человеком, отпустить их в лес уже невозможно.
Ранее сообщалось, что неравнодушные горожане жертвовали средства на создание первого в России приюта для медведей. По словам Асновиной, переводами по 100 и 200 рублей от неравнодушных граждан собрано 350 тысяч рублей, 100 тысяч рублей поступило на счет от одной из туристических компаний, 600 тысяч рублей вложил сам зоопарк.
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ПриморьеРоссияОбщество
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