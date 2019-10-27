Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 нарушений, Турция - 22, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Алеппо – три, Латакия – пять, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – четыре, Хама – девять, Алеппо – два", - говорится в сообщении.