Медведев отметил профессионализм работников автомобильного транспорта

"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Вы трудитесь с полной самоотдачей, добросовестно и ответственно. От вашего профессионализма напрямую зависят жизнь и здоровье людей", - указал Медведев.

Он отметил важность того, что работники транспорта активно применяют новейшие достижения техники и внедряют инновационные разработки. Кроме того, "серьёзное внимание уделяется тому, чтобы автотранспорт отечественного производства отвечал самым современным экологическим требованиям". Медведев добавил, что главное стремление заключается в повышении безопасности движения и строгом соблюдении всех правил.