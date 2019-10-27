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РИА Новости

Медведев отметил профессионализм работников автомобильного транспорта

10:37 27.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что российский транспорт должен отвечать современным экологическим требованиям, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Вы трудитесь с полной самоотдачей, добросовестно и ответственно. От вашего профессионализма напрямую зависят жизнь и здоровье людей", - указал Медведев.
Он отметил важность того, что работники транспорта активно применяют новейшие достижения техники и внедряют инновационные разработки. Кроме того, "серьёзное внимание уделяется тому, чтобы автотранспорт отечественного производства отвечал самым современным экологическим требованиям". Медведев добавил, что главное стремление заключается в повышении безопасности движения и строгом соблюдении всех правил.
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13 сентября, 08:50РИА Новости
ВЭБ планирует обновить транспорт российских городов, сообщил "Коммерсант"
Премьер выразил особую благодарность ветеранам отрасли, отметив, что их опыт помогает сохранить её традиции и воспитать высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу.
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