Афины опровергли заявление главы МИД Турции об обстреле лодок с мигрантами

АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. МИД Греции категорически опроверг заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что греки топят лодки с мигрантами, и назвали их оскорбительными.

Согласно греческим СМИ, Чавушоглу заявил во время совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Анкаре, что "Греция стреляет и топит в Эгейском море лодки с мигрантами и вынуждает многих из них ранеными вернуться в Турцию".

"Мы категорически отвергаем заявления министра иностранных дел Турции. Подобные необоснованные утверждения о якобы совершаемых действиях против беженцев дискредитируют тех, кто их делает, оскорбляя как представителей соответствующих греческих властей, так и греческих граждан, которые ежедневно прилагают титанические усилия для спасения жизней", - говорится в заявлении МИД Греции.

В МИД заявили, что Греция является демократическим государством со справедливыми законами, которое эффективно контролирует свои границы с полным уважением международного права и с высоким чувством гуманности.

"Утверждения об обратном служат лишь для того, чтобы скрыть нежелание тех, кто делает эти утверждения, соблюдать свои международные обязательства", - говорится в заявлении.

В последние месяцы значительно вырос поток мигрантов с турецкого побережья на греческие остров в восточной части Эгейского моря. Несколько сот нелегальных мигрантов ежедневно приплывают на лодках, береговая охрана постоянно сообщает о спасении мигрантов. Между тем ночью 23 октября в полной темноте катер береговой охраны во время патрулирования врезался в лодку с мигрантами, шедшую без навигационных огней. Тогда погибли два человека, в том числе трёхлетний ребёнок из Сирии, 32 человека были спасены.