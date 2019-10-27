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РИА Новости

Афины опровергли заявление главы МИД Турции об обстреле лодок с мигрантами

07:57 27.10.2019
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© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами в Средиземном море
Лодка с мигрантами в Средиземном море
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
АФИНЫ, 27 окт – РИА Новости. МИД Греции категорически опроверг заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что греки топят лодки с мигрантами, и назвали их оскорбительными.
Согласно греческим СМИ, Чавушоглу заявил во время совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Анкаре, что "Греция стреляет и топит в Эгейском море лодки с мигрантами и вынуждает многих из них ранеными вернуться в Турцию".
"Мы категорически отвергаем заявления министра иностранных дел Турции. Подобные необоснованные утверждения о якобы совершаемых действиях против беженцев дискредитируют тех, кто их делает, оскорбляя как представителей соответствующих греческих властей, так и греческих граждан, которые ежедневно прилагают титанические усилия для спасения жизней", - говорится в заявлении МИД Греции.
В МИД заявили, что Греция является демократическим государством со справедливыми законами, которое эффективно контролирует свои границы с полным уважением международного права и с высоким чувством гуманности.
Сотрудники Береговой охраны Греции
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Катер береговой охраны Греции врезался в лодку с мигрантами, сообщили СМИ
"Утверждения об обратном служат лишь для того, чтобы скрыть нежелание тех, кто делает эти утверждения, соблюдать свои международные обязательства", - говорится в заявлении.
В последние месяцы значительно вырос поток мигрантов с турецкого побережья на греческие остров в восточной части Эгейского моря. Несколько сот нелегальных мигрантов ежедневно приплывают на лодках, береговая охрана постоянно сообщает о спасении мигрантов. Между тем ночью 23 октября в полной темноте катер береговой охраны во время патрулирования врезался в лодку с мигрантами, шедшую без навигационных огней. Тогда погибли два человека, в том числе трёхлетний ребёнок из Сирии, 32 человека были спасены.
Греция требует от Турции соблюдать соглашение с Евросоюзом и контролировать свои границы.
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Мевлют ЧавушоглуХайко МаасЕвросоюзМИД ТурцииМИД Греции‎ТурцияСирияАфиныВ мире
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