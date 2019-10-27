Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"

Географический диктант на площадке Военного Учебно-Научного Центра ВМФ в Санкт-Петербурге, где диктант написали около 300 слушателей и преподавателей Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова. Архивное фото

Географический диктант на площадке Военного Учебно-Научного Центра ВМФ в Санкт-Петербурге, где диктант написали около 300 слушателей и преподавателей Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова

© Фото : пресс-служба ВМФ РФ Географический диктант на площадке Военного Учебно-Научного Центра ВМФ в Санкт-Петербурге, где диктант написали около 300 слушателей и преподавателей Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 230 тысяч человек в Вооруженных силах России примут участие в акции "Географический диктант-2019", это на 90 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Международная просветительская акция "Географический диктант" Русского географического общества (РГО) состоится 27 октября в пятый раз.

"Более 230 тысяч военнослужащих и членов их семей, гражданских служащих и сотрудников Минобороны РФ проверят свои знания географии на более чем 1240 площадках", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в 2018 году в Минобороны приняли участие в акции около 140 тысяч человек на 1026 площадках.

Военное ведомство сообщает, что в написании диктанта примут участие и министр обороны РФ, президент РГО генерал армии Сергей Шойгу, его заместители, командующие военных округов, видов и родов войск.

Акция будет проводиться как на 5831 специальной площадке в России и еще 109 странах, так и в интернете. Впервые площадкой акции станет корабль-музей "Крейсер Аврора" в Санкт-Петербурге.

На площадках диктант начнется 27 октября в 12.00 по местному времени.

Центральной площадкой акции в военном ведомстве станет Национальный центр управления обороной РФ, на прямой связи с которым будут все площадки в военных округах. В Южном военном округе диктант напишут почти 37 тысяч человек, в Западном - более 44 тысяч, в Центральном - почти 25 тысяч, в Восточном - около 55 тысяч, на Северном флоте - почти 5 тысяч.

В акции также примут участие российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии, в Армении, Киргизии и Таджикистане.