Живые мертвецы. Когда сердце перестало биться

© Источник: Nobutoshi Ota et al. A Microfluidic Platform Based on Robust Gas and Liquid Exchange for Long-term Culturing of Explanted Tissues. Analytical Sciences, 2019, Volume 35, Issue 10, Pages 1141-1147. DOI https://doi.org/10.2116/analsci.19P099 Разработанное японскими учеными устройство состоит из полупроницаемого крошечного канала, окруженного пористой мембраной и твердыми стенками из полиметилсилоксана. По нему циркулирует питательный раствор, доставляющий необходимые вещества к нервным тканям мертвых мышей