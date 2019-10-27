Живые мертвецы. Когда сердце перестало биться

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Вскоре после остановки сердца у клеток наступает кислородное голодание. Первыми разрушаются наиболее чувствительные к гипоксии нейроны. Дольше всего держатся элементы соединительной ткани и роговицы — почти трое суток. Однако ученые с помощью специальных приспособлений значительно увеличили это время. Уже сейчас отдельные ткани и органы способны прожить после смерти тела почти месяц.

Оживший мозг

В апреле 2019 года нейрофизиологи из Йельского университета (США) в течение 36 часов поддерживали в живом состоянии мозг свиньи, отделенный от тела. Они разработали систему насосов с подогревом BrainEx, защищающую изолированный мозг от быстрого разрушения, раствор для его питания и особую хирургическую процедуру, чтобы выводить эту жидкость.

Таким образом ученые смогли оживить мозги более сотни животных, полученные в среднем через четыре часа после их смерти. В реанимированных органах обнаружились миллиарды живых работоспособных нервных клеток, хотя их сохранность в разных отделах отличалась. Наибольшие разрушения наблюдались в гиппокампе, особенно чувствительном к отсутствию кислорода, и тканях, через которые пропускали раствор.

Кроме того, несмотря на сохранность анатомических и клеточных структур, восстановление функций нейроглии, электрической активности исследователи не зафиксировали. А значит, сознания не было, хотя мозг и можно считать живым.

По мнению авторов работы, их технология важна для исследования функций мозга и поиска методов его восстановления после того, как ему перекрыли кислород, — например при инфаркте миокарда или инсульте. Также на реанимированных в лаборатории мозгах можно испытывать лекарства от рака или болезни Альцгеймера.

Жизнь вне тела

Полгода спустя ученые из Института физико-химических исследований RIKEN (Япония) заявили , что смогли поддерживать жизнь в изолированной мозговой ткани мертвых мышей в течение 25 дней. Речь шла о фрагменте супрахиазматического ядра — главного генератора циркадных ритмов.

Активность его нейронов меняется в течение суток, подстраиваясь под внешние световые сигналы. Биологи создали генно-модифицированных мышей, у которых эта активность была видна фактически невооруженным глазом, — биоритмы в мозге грызунов оказались связаны с выработкой флуоресцентного белка. Затем животных умертвили, а образцы их нервной ткани поместили в питательную среду.

© Источник: Nobutoshi Ota et al. A Microfluidic Platform Based on Robust Gas and Liquid Exchange for Long-term Culturing of Explanted Tissues. Analytical Sciences, 2019, Volume 35, Issue 10, Pages 1141-1147. DOI https://doi.org/10.2116/analsci.19P099 Разработанное японскими учеными устройство состоит из полупроницаемого крошечного канала, окруженного пористой мембраной и твердыми стенками из полиметилсилоксана. По нему циркулирует питательный раствор, доставляющий необходимые вещества к нервным тканям мертвых мышей © Источник: Nobutoshi Ota et al. A Microfluidic Platform Based on Robust Gas and Liquid Exchange for Long-term Culturing of Explanted Tissues. Analytical Sciences, 2019, Volume 35, Issue 10, Pages 1141-1147. DOI https://doi.org/10.2116/analsci.19P099 Разработанное японскими учеными устройство состоит из полупроницаемого крошечного канала, окруженного пористой мембраной и твердыми стенками из полиметилсилоксана. По нему циркулирует питательный раствор, доставляющий необходимые вещества к нервным тканям мертвых мышей

Чашку Петри с фрагментами супрахиазматического ядра вставляли в специальное микрожидкостное устройство. Оно состояло из полупроницаемого крошечного канала, окруженного пористой мембраной и твердыми стенками из полиметилсилоксана — органосиликонового полимера. По нему циркулировал питательный раствор, доставляющий необходимые вещества к нервным тканям. В чашке Петри жидкость также проходила через пористую мембрану, чтобы поддерживать определенный уровень влажности и обеспечивать эффективный газообмен между клетками.

Флуоресцирование мозговой ткани наблюдалось в течение 25 суток. Контрольный образец, находящийся в чашке с обычной питательной средой, переставал светиться (то есть активность клеток прекращалась) уже через десять часов. По словам авторов работы, разработанный ими метод можно использовать для хранения внутренних органов, предназначенных для пересадки.

Сердце бьется не в груди

Легкие, печень и даже сердце могут жить и функционировать вне человеческого тела в течение восьми часов благодаря устройству Organ Care System, придуманному американскими инженерами. Оно состоит из стерильной камеры и системы трубок, по которым к органу доставляются кровь и питательные вещества.

Сердце для пересадки, как правило, забирают у донора на кровотоке, то есть когда оно бьется. В этом случае человека, у которого зафиксировали смерть мозга, обычно подключают к системам жизнеобеспечения — искусственным вентиляции легких и системе кровообращения. В некоторых случаях сердце и легкие хранят вне тела при четырех градусах Цельсия не более четырех часов. Но тогда ниже вероятность, что донорский орган заработает.

Устройство, созданное американскими учеными, позволило увеличить этот период, а само сердце — фактически живым — трансплантировать пациентам. В рамках эксперимента хирурги изымали орган у донора уже через две минуты после его остановки и в течение следующих 20 минут подключали его к Organ Care System. Три пересадки донорских сердец, проведенные во время испытаний, закончились успешно.

Рожденные мертвыми

В некоторых случаях не поможет даже Organ Care System, и поддерживать жизнь в фактически мертвом человеке приходится настолько долго, насколько это возможно. Речь идет о смерти мозга у беременных женщин. В теле матери, подключенном к системам жизнеобеспечения, у ребенка есть шанс родиться и выжить. Вне тела — это невозможно.

Дольше всего на искусственных вентиляции легких и системе кровообращения продержалась 21-летняя бразильянка. Как пишет Globo, на момент смерти она была на девятой неделе беременности. Ультразвуковое исследование показало, что сердца двух эмбрионов в ее утробе продолжают биться. Врачи решили спасти детей. В результате в феврале 2017 года, через 123 дня после смерти матери, на свет появились мальчик и девочка весом 1,36 килограмма и 1,27 килограмма соответственно.

В 2019 году похожая история произошла в клинике Масарикова университета в Брно (Чехия). Врачи в течение 117 дней поддерживали жизнь в теле 27-летней женщины, умершей от инсульта. В августе методом кесарева сечения на свет появилась двухкилограммовая абсолютно здоровая девочка.