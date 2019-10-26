Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T13:00Z
https://ria.ru/20191026/1560390539.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155305/96/1553059607_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_2f7f3df70c8024df0f219483767b4590.jpg
РИА Новости

В Москве прошла последняя в году высадка родовых деревьев

15:00 26.10.2019 (обновлено: 13:00 30.10.2019)
8
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаВысадка деревьев
Высадка деревьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Последний в этом сезоне этап высадки родовых деревьев прошел в рамках акции "Наше дерево" в Москве, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
В субботу в заказнике "Долина реки Сетунь" прошла последняя за эту осень высадка деревьев в рамках акции "Наше дерево". В ней поучаствовал и глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, он высадил рябину для маленькой девочки Кристины.
"Самая идея родового дерева идёт ещё из древности, когда рождался ребенок, было хорошей традицией высаживать дерево в честь рождения ребёнка. Первый год с 15 апреля по 31 июля к акции присоединились 1300 семей. И вот сегодня у нас как раз последний адрес, это западный округ, "Долина реки Сетунь", - сказал Кульбачевский.
Он выразил надежду на то, что следующей осенью и его семья поучаствует в этой акции.
Необычная мутация айланта высочайшего
25 октября, 11:39РИА Наука
В Крыму обнаружили дерево-мутант с необычной окраской
"Я вчера стал дедом, у меня родилась внучка первая. И я думаю, что моя дочь вместе с внучкой следующей осенью обязательно высадят родовое дерево в одном из московских парков",- сказал Кульбачевский.
Акция "Наше дерево" стартовала в столице 15 апреля 2019 года. Все семьи москвичей, в которых родятся дети с 2019 года, получают возможность высадить дерево в парке в честь рождения ребенка. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения ребенка.
Как отметили в пресс-службе департамента природопользования, до 31 июля 2019 года принимались заявки для высадки осенью 2019 года, всего было одобрено свыше 2300 заявок. По заявкам, которые поступают с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года, высадки начнутся уже осенью 2020 года. Отмечается, что на данный момент на 2020 год подано уже около тысячи заявок.
Осенью 2019 года деревья высаживали с 4 по 26 октября на 27 территориях в разных природных парках: "Битцевский лес", Тропаревский лесопарк, "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Долина реки Сетунь", "Измайлово", "Кузьминки-Люблино" и других.
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи
23 октября, 11:32Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Глава Минприроды и президент Экваториальной Гвинеи высадили дерево в Сочи
000000
Новости - ЭкологияАнтон КульбачевскийМоскваОбщество
Рекомендуем
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Эрдоган рассказал о турецко-российском патрулировании в Сирии
Здание Государственной Думы РФ
Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
В МИД оценили перспективы созыва саммита в "нормандском формате"
Полицейские и пожарные у мечети в Байонне на юго-западе Франции. 28 октября 2019
Напавшего на мечеть в Байонне признали ограниченно вменяемым, сообщили СМИ
Люди Донбасса. Женщина с железным характером
Кирилл Вышинский снял документальный сериал "Люди Донбасса"
Рафаэль Гросси
Гросси приступит к обязанностям главы МАГАТЭ после генконференции 2 декабря
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
СК начал расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами
Дамаск
Конституционный комитет Сирии начнет основную работу 4 ноября
Смотритель эфиопского монастыря Джерси показывает Евангелие XVII века
Иерарх РПЦ дал "ключи" к пониманию главной книги христиан - Евангелия
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев попросил вернуться к проработке законопроекта об инвестпрограммах
Дмитрий Медведев во время встречи с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом. 17 ноября 2017
Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
Шойгу оценил процесс реализации меморандума России и Турции по Сирии
Вид на улицы Женевы
В Женеве началось первое заседание конституционного комитета Сирии
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на пленарном заседании Бюджетная политика для обеспечения экономического роста XIX Апрельской международной научной конференции. 10 апреля 2018
Ректор ВШЭ прокомментировал слова преподавателя об "убогом" русском языке
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
Генсек Лиги арабских государств призвал сохранить гражданский мир в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58Официальный курс евро на четверг вырос до 71,01 рубля
14:57Эрдоган заявил, что его визит в США под вопросом
14:55Кабмин Германии принял пакет мер для противодействия правому экстремизму
14:51Жителя Чувашии будут судить за убийство и расчленение знакомого
14:50Дамаск предостерег от вмешательства в работу конституционного комитета
14:48Южный Судан выплатил компенсацию за сбитый в 2012 году российский вертолет
14:46Кудрин заявил, что необходимы меры для повышения доверия населения к власти
14:46Россия и Болгария обсудят возобновление работы парома Новороссийск-Бургас
14:46В ЛитРес рассказали, какие книги больше всего интересуют россиян
14:45Кузнецова прокомментировала предложение отменить домашние задания
14:44Генпрокуратура решит, отдавать ли "дело Голунова" в ФСБ
14:44Звезда сериала "Воровка" Лидия Вележева устроила дебош в самолете
14:44РПЦ призывает христиан к работе по восстановлению инфраструктуры Сирии
14:43Педерсен не будет вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии
14:43В Туве сына чиновника задержали за поставки наркотиков
14:42Медведчук возмущен отказом Рады расследовать события 2014 года в Одессе
14:39Экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили осужденные, получил срок
14:38Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников
14:35Информатор, который помог найти аль-Багдади, может получить вознаграждение
14:32Астрономы обнаружили планету, избежавшую убийства
Лента новостейМолния