В Москве прошла последняя в году высадка родовых деревьев

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Последний в этом сезоне этап высадки родовых деревьев прошел в рамках акции "Наше дерево" в Москве, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
В субботу в заказнике "Долина реки Сетунь" прошла последняя за эту осень высадка деревьев в рамках акции "Наше дерево". В ней поучаствовал и глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, он высадил рябину для маленькой девочки Кристины.
"Самая идея родового дерева идёт ещё из древности, когда рождался ребенок, было хорошей традицией высаживать дерево в честь рождения ребёнка. Первый год с 15 апреля по 31 июля к акции присоединились 1300 семей. И вот сегодня у нас как раз последний адрес, это западный округ, "Долина реки Сетунь", - сказал Кульбачевский.
Он выразил надежду на то, что следующей осенью и его семья поучаствует в этой акции.
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"Я вчера стал дедом, у меня родилась внучка первая. И я думаю, что моя дочь вместе с внучкой следующей осенью обязательно высадят родовое дерево в одном из московских парков",- сказал Кульбачевский.
Акция "Наше дерево" стартовала в столице 15 апреля 2019 года. Все семьи москвичей, в которых родятся дети с 2019 года, получают возможность высадить дерево в парке в честь рождения ребенка. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения ребенка.
Как отметили в пресс-службе департамента природопользования, до 31 июля 2019 года принимались заявки для высадки осенью 2019 года, всего было одобрено свыше 2300 заявок. По заявкам, которые поступают с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года, высадки начнутся уже осенью 2020 года. Отмечается, что на данный момент на 2020 год подано уже около тысячи заявок.
Осенью 2019 года деревья высаживали с 4 по 26 октября на 27 территориях в разных природных парках: "Битцевский лес", Тропаревский лесопарк, "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Долина реки Сетунь", "Измайлово", "Кузьминки-Люблино" и других.