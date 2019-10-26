В Москве прошла последняя в году высадка родовых деревьев

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Последний в этом сезоне этап высадки родовых деревьев прошел в рамках акции "Наше дерево" в Москве, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В субботу в заказнике "Долина реки Сетунь" прошла последняя за эту осень высадка деревьев в рамках акции "Наше дерево". В ней поучаствовал и глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, он высадил рябину для маленькой девочки Кристины.

"Самая идея родового дерева идёт ещё из древности, когда рождался ребенок, было хорошей традицией высаживать дерево в честь рождения ребёнка. Первый год с 15 апреля по 31 июля к акции присоединились 1300 семей. И вот сегодня у нас как раз последний адрес, это западный округ, "Долина реки Сетунь", - сказал Кульбачевский.

Он выразил надежду на то, что следующей осенью и его семья поучаствует в этой акции.

"Я вчера стал дедом, у меня родилась внучка первая. И я думаю, что моя дочь вместе с внучкой следующей осенью обязательно высадят родовое дерево в одном из московских парков",- сказал Кульбачевский.

Акция "Наше дерево" стартовала в столице 15 апреля 2019 года. Все семьи москвичей, в которых родятся дети с 2019 года, получают возможность высадить дерево в парке в честь рождения ребенка. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения ребенка.

Как отметили в пресс-службе департамента природопользования, до 31 июля 2019 года принимались заявки для высадки осенью 2019 года, всего было одобрено свыше 2300 заявок. По заявкам, которые поступают с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года, высадки начнутся уже осенью 2020 года. Отмечается, что на данный момент на 2020 год подано уже около тысячи заявок.