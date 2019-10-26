В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 25 октября в одной из квартир Воскресенска были обнаружены тела супругов с множеством колото-резаных ран.

"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении двойного убийства задержан сын потерпевших. На допросе следователю мужчины дал признательные показания", - сообщила Врадий.