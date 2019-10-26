Экс-главу Кипра огорчила продажа на аукционе вазы, подаренной им Тэтчер

АФИНЫ, 26 окт - РИА Новости. Экс-президента Кипра Йоргоса Василиу огорчила продажа на аукционе вазы, которую он дарил экс-премьеру Британии Маргарет Тэтчер, сообщает газета Экс-президента Кипра Йоргоса Василиу огорчила продажа на аукционе вазы, которую он дарил экс-премьеру Британии Маргарет Тэтчер, сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой на его супругу.

Как пишет издание со ссылкой на кипрского искусствоведа Марию Пафити, специалиста по древней кипрской керамике, древняя ваза, подаренная Тэтчер бывшим президентом Кипра, была продана в мае на аукционе Christie's за 6 тысяч фунтов стерлингов при начальной цене в одну тысячу фунтов стерлингов. По ее словам, неясно, кто выставил на торги вазу - семья Тэтчер или Даунинг-стрит.

По сообщению Christie's, ваза была передана Маргарет Тэтчер, когда она была премьер-министром Соединенного Королевства (1979-1990 годы) президентом Кипра в 1988-1993 годах Йоргосом Василиу.

Супруга экс-президента Кипра Андрулла Василиу сказала изданию, что это подарок главы государства премьеру, поэтому сосуд, по ее мнению, должен был оставаться на Даунинг-стрит.

"Мы с мужем были опечалены, когда услышали от госпожи Пафити, что ваза выставлена на аукцион", - сказала она.

Василиу сообщила также, что такие подарки главам государств всегда делались с одобрения Департамента древностей, и обычно это не предметы уникальной ценности.