СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае

По данным СК, в субботу в 11.30 (9.30 мск) легкомоторный самолет "Сеssna 172" вылетел с взлетно-посадочной площадки в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении поселка Фролы Пермского района Пермского края. До настоящего времени самолет к месту назначения не прибыл. На борту воздушного судна находился пилот.

Ранее МЧС России сообщало, что в район возможного нахождения воздушного судна вылетел вертолет из аэропорта Большое Савино, а также были направлены спасатели Пермской краевой службы спасения, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю, добровольцы из числа местных жителей. Однако в связи с окончанием светового дня поисковые мероприятия были приостановлены. Как уточнили в МЧС, поиски планируется возобновить в 6.30 мск в воскресенье. К работам по маршруту полета самолета планируется привлечь 33 спасателя и семь единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС.