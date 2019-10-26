Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T23:38Z
https://ria.ru/20191026/1560260856.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае

20:54 26.10.2019 (обновлено: 23:38 26.10.2019)
5788
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssna 172", сообщает ведомство.
По данным СК, в субботу в 11.30 (9.30 мск) легкомоторный самолет "Сеssna 172" вылетел с взлетно-посадочной площадки в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении поселка Фролы Пермского района Пермского края. До настоящего времени самолет к месту назначения не прибыл. На борту воздушного судна находился пилот.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
25 октября, 16:51Радио Sputnik
Самолет "Аэрофлота" улетел из Москвы в Самару вместо Саратова
"По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее МЧС России сообщало, что в район возможного нахождения воздушного судна вылетел вертолет из аэропорта Большое Савино, а также были направлены спасатели Пермской краевой службы спасения, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю, добровольцы из числа местных жителей. Однако в связи с окончанием светового дня поисковые мероприятия были приостановлены. Как уточнили в МЧС, поиски планируется возобновить в 6.30 мск в воскресенье. К работам по маршруту полета самолета планируется привлечь 33 спасателя и семь единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС.
Вертолет Ми-8 АМТШ во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ Десантный взвод
6 августа, 16:24РИА Новости
Частный самолет, пропавший в Красноярском крае, вышел на связь
001702
Обсудить 0
Ми-8Следственный комитет РФМЧС РФПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Лента
новостей
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Сцена шоу Голос
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Так в представлении художника проявляется далекое прошлое Антарктиды, населенной больше 200 миллионов лет назад динозаврами
Чудовища Антарктиды. Ученые нашли самых необычных динозавров
Обстановка в Сирии. 26 октября 2019
Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Наручники на решетке
В Ростовской области 75-летнего мужчину задержали за изнасилование внучки
Символический сварной шов Турецкого потока
"Нафтогаз" сообщил об аресте 100 процентов акций "Южного потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния