В Челябинске проверяют видео, на котором полицейский пинает мужчину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Челябинске проверит видео, на котором полицейский пинает мужчину, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области.

На появившемся в интернете ролике видно, как полицейский пинает по ноге сидящего на земле мужчину, после чего тот поднимается и второй страж уводит его. Видео снял случайный прохожий.

"В УМВД по Челябинску начата проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции. И уже по окончании данной проверки будут решаться вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе.