Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована на родину. Самолет с россиянкой приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.