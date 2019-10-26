Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T19:20Z
https://ria.ru/20191026/1560259070.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156025/00/1560250072_0:0:2858:1609_1036x0_80_0_0_288567150ee0911412e58ee17c505de6.jpg
РИА Новости

Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами

19:19 26.10.2019 (обновлено: 19:20 26.10.2019)
1879
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов правового сотрудничества", - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
Вчера, 13:36РИА Новости
Мария Бутина: в тюрьме меня называли Раша
Ранее посольство США в РФ заявило о справедливости и открытости американской судебной системы в деле россиянки Марии Бутиной.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована на родину. Самолет с россиянкой приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
3241204
Обсудить 5
Мария БутинаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Американские военнослужащие в Сирии
В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака
Лента
новостей
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Наручники на решетке
В Ростовской области 75-летнего мужчину задержали за изнасилование внучки
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита Россия - Африка президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время совместного заявления для прессы
Вторая африканская попытка России
Аэропорт во Владивостоке
Во Владивостоке задержаны два пассажира самолета за непристойное поведение
Обстановка в Сирии. 26 октября 2019
Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Полиция
В Челябинске проверяют видео, на котором полицейский пинает мужчину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния