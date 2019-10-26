В Ливане протестующие пострадали при попытке армии разблокировать трассу

ДАМАСК, 26 окт – РИА Новости. Несколько протестующих пострадали в районе ливанского города Аккар в результате попытки армии разблокировать дорогу, сообщает агентство Несколько протестующих пострадали в районе ливанского города Аккар в результате попытки армии разблокировать дорогу, сообщает агентство NNA

Лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла в пятницу заявил, что опасается втягивания Ливана в новую гражданскую войну, и призвал сторонников движения уйти с площадей, где идут протесты. При этом он раскритиковал блокирование дорог протестующими, отметив, что часть населения Ливана страдает от таких мер. Активисты движения "Хезболлах" после речи покинули центральную площадь Бейрута.

В субботу блокирование дорог демонстрантами раскритиковал также лидер партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа.

Осведомленный ливанский источник сообщил РИА Новости, что существует негласное решение не использовать силу при разблокировании ключевых трасс, а пытаться убедить протестующих пойти на уступки. "Этой задачей будет заниматься исключительно армия в рамках плана, согласно которому к началу следующей недели будут открыты все трассы", - пояснил источник.

"Несколько человек пострадали в результате столкновений с армией, когда военные попытались разблокировать международную трассу, соединяющую Триполи с городами Минья и Аккар, некоторые из раненых в критическом состоянии", - передает агентство. По его данным, задержаны несколько демонстрантов, пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.

По данным телеканала Sky News Arabia , премьер-министр Ливана Саад Харири потребовал от руководства армии немедленно расследовать обстоятельства инцидента.

Согласно полученному РИА Новости заявлению армии, военные пытались остановить столкновения между протестующими и пытавшимися проехать по трассе гражданами, в результате чего пострадали пять военных и неуточненное число гражданских.

В результате сложившейся ситуации накалилась обстановка в районе лагеря палестинских беженцев Бадауи, протестующие начали жечь покрышки после того, как в их рядах распространился слух о гибели одного из раненых, который, впрочем, пока не подтвердился.

Агентство сообщает о ранении еще одного человека в результате аналогичного инцидента на шоссе, ведущем в южный город Сайда.

При этом в районе города Чекка армии удалось в ходе переговоров с демонстрантами договориться о разблокировании трассы, протестующим разрешили акцию на обочине дороги.

В целом, по данным агентства, в субботу разблокированы большинство трасс, перекрытых ранее протестующими.

Премьер-министр Ливана Саад Харири в ответ на антиправительственные митинги объявил в понедельник о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов и о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией. Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Власти также обязались выделить дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям. Это не вызвало единодушного одобрения населения – мирные протесты продолжились. Президент Ливана Мишель Аун в четверг объявил о готовности начать диалог с представителями протестующих, однако четких лидеров у протестного движения пока не наблюдается.