В Чили отменят режим ЧП, введенный из-за протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Власти Чили отменят режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за протестов, заявил президент страны Себастьян Пиньера журналистам.
"После разговора с вооруженными силами я хочу заявить, что, если позволят обстоятельства, режим чрезвычайного положения будет снят, начиная с 00.00 воскресенья", - заявил он. Выступление президента транслировалось в Twitter.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.
Поначалу мирные, к 18 октября акции переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, было объявлено чрезвычайное положение в ряде городов, регулярно вводится комендантский час.