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РИА Новости

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего самолета из-за темноты

17:46 26.10.2019 (обновлено: 23:37 26.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поиски пропавшего частного легкомоторного самолета в Пермском крае временно приостановлены до наступления светлого времени суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Проведение поисково-спасательных работ приостановлено в связи с окончанием светового дня", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС РФ
25 сентября, 10:16РИА Новости
На Ставрополье ищут пропавший легкомоторный самолет
По его словам, поиск пропавшего воздушного судна планируется возобновить в 06:30 мск в воскресенье. К работам по маршруту полета самолета планируется привлечь 33 спасателей и семь единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС.
В субботу в 11:30 (09:30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского муниципального района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы вылетел частный легкомоторный самолет Cessna. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала. По предварительным данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, на борту самолета был один пилот.
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МЧС РФРоссияПермский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Многовато авиаторов развелось. Скажите, куда и зачем он летел? 33 спасателя и семь единиц техники вот теперь ищут его.
26 октября, 17:51
Иван Чугайнов
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