В Пермском крае приостановили поиски пропавшего самолета из-за темноты

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поиски пропавшего частного легкомоторного самолета в Пермском крае временно приостановлены до наступления светлого времени суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Проведение поисково-спасательных работ приостановлено в связи с окончанием светового дня", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поиск пропавшего воздушного судна планируется возобновить в 06:30 мск в воскресенье. К работам по маршруту полета самолета планируется привлечь 33 спасателей и семь единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС.