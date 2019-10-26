В Пермском крае приостановили поиски пропавшего самолета из-за темноты

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поиски пропавшего частного легкомоторного самолета в Пермском крае временно приостановлены до наступления светлого времени суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Проведение поисково-спасательных работ приостановлено в связи с окончанием светового дня", — сказал собеседник агентства.
25 сентября, 10:16РИА НовостиНа Ставрополье ищут пропавший легкомоторный самолет
По его словам, поиск пропавшего воздушного судна планируется возобновить в 06:30 мск в воскресенье. К работам по маршруту полета самолета планируется привлечь 33 спасателей и семь единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС.
В субботу в 11:30 (09:30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского муниципального района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы вылетел частный легкомоторный самолет Cessna. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала. По предварительным данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, на борту самолета был один пилот.