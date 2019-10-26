В Москве зрителей эвакуировали из кинотеатра в ТЦ "Гудзон"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Около ста человек эвакуировали из кинотеатра в торгово-развлекательном центре "Гудзон" на Каширском шоссе в Москве из-за срабатывания пожарной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.