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РИА Новости

В Москве зрителей эвакуировали из кинотеатра в ТЦ "Гудзон"

17:44 26.10.2019
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© РИА Новости / Ксения СидороваТоргово-развлекательный центр "Гудзон"
Торгово-развлекательный центр Гудзон
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Торгово-развлекательный центр "Гудзон". Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Около ста человек эвакуировали из кинотеатра в торгово-развлекательном центре "Гудзон" на Каширском шоссе в Москве из-за срабатывания пожарной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Произошло срабатывание пожарной сигнализации в зале №7 кинотеатра в ТРЦ "Гудзон" на Каширском шоссе. Администрация до прибытия спасателей вывела около ста человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, признаков возгорания не обнаружено. По предварительным данным, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Торгово-развлекательный центр в настоящее время продолжает работать в штатном режиме.
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МЧС РФМоскваПроисшествия
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