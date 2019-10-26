В Москве зрителей эвакуировали из кинотеатра в ТЦ "Гудзон"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Около ста человек эвакуировали из кинотеатра в торгово-развлекательном центре "Гудзон" на Каширском шоссе в Москве из-за срабатывания пожарной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Произошло срабатывание пожарной сигнализации в зале №7 кинотеатра в ТРЦ "Гудзон" на Каширском шоссе. Администрация до прибытия спасателей вывела около ста человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, признаков возгорания не обнаружено. По предварительным данным, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Торгово-развлекательный центр в настоящее время продолжает работать в штатном режиме.