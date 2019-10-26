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РИА Новости
Война в Сирии

Макрон приветствовал договоренности России и Турции по Сирии

16:53 26.10.2019 (обновлено: 17:09 26.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности по Сирии, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности. По общему мнению, предусмотренные сочинским Меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ходе беседы была выражена надежда, что первое заседание конституционного комитета Сирии будет конструктивным и результативным.
Кроме этого, президент РФ рассказал Макрону об итогах завершившегося в Сочи саммита "Россия-Африка", сделав акцент на том, что "участники продемонстрировали настрой на укрепление многопланового сотрудничества на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе".
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