Макрон приветствовал договоренности России и Турции по Сирии

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности по Сирии, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности. По общему мнению, предусмотренные сочинским Меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе беседы была выражена надежда, что первое заседание конституционного комитета Сирии будет конструктивным и результативным.