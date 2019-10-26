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РИА Новости

Орешкин призвал поторопиться с регистрацией на конкурс "Лидеры России"

16:48 26.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Наставник конкурса министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пресс-брифинге призвал активных граждан страны поторопиться с заполнением анкет.
"Остался один день, и в этом цикле – это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь", ‒ отметил Максим Орешкин.
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25 октября, 17:53Республика Татарстан
Победителя конкурса "Лидеры России" назначили замминистра в Татарстане
4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019‒2020 годов. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", который прошел в Сочи в образовательном центре "Сириус".
Максим Орешкин рассказал, что по итогам конкурса назначения в министерстве получили победители – Илья Торосов стал заместителем министра, а Татьяна Дьяконова возглавила департамент кадровой политики и развития персонала.
"Есть пример, как конкурс "Лидеры России" меняет наше министерство. Мы с участниками работаем по отдельным проектам, которые влияют на жизнь нашей страны. Поэтому конкурс – лучший способ использовать опыт и навыки, которые у людей уже наработаны для реализации еще более масштабных и крупных проектов", – сообщил Максим Орешкин.
Помимо основного конкурса "Лидеры России" в этом году появились дополнительные специализации: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.
Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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"Лидеры России"Максим ОрешкинОбщество
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