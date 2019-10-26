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РИА Новости
Религия и мировоззрение

УПЦ заявила о захвате храма в Ровенской области сторонниками "новой церкви"

16:40 26.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Купола. Архивное фото
КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Сторонники "новой церкви" Украины захватили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области, сообщает в субботу информационно-просветительский центр УПЦ.
"В 6 часов утра (время совпадает с мск - ред.) в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской области произошел силовой захват Свято-Покровского храма УПЦ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при захвате церкви сторонниками неканонической структуры, так называемой ПЦУ, присутствовал экс-глава Здолбуновской райгосадминистрации Сергей Кондрачук.
"По словам очевидцев, когда еще было темно, в церковь подъехало несколько авто с людьми из соседних населенных пунктов. Они выломали металлические двери и завладели религиозным сооружением, которое принадлежит религиозной общине УПЦ и является памятником архитектуры", - говорится в сообщении.
Местные жители вызвали полицию и представителей епархии.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Украинская православная церковь ранее неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур.
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